Cumhurbaşkanı olsa uzay mekiği ile gezer
En sonunda sahnede kendisine bisiklet de takdim ettiler. Tam bir müsamere... Ucuz ve zavallı bir duygu sömürüsü... Kepazelik... Neler gördük ve yaşadık bu siyaset be seçim işlerinde...! Amma... Seçmen dalkavukluğunun bu kadarını bügüne kadar görmemiştim. "Seçilirsem Cumhurbaşkanlığı'na bisiklet ile gideceğim" diyen adam...
Seçim mitinglerine özel uçak kiralayarak gidiyor. Mitinglerine de bisiklet ile gitsene!!! Mitinglerinde millete, "Param yok" diyor... Milletten para istiyor... "Kampanyama yardım" edin diyor... Ama, özel uçak kiralıyor.
Ayrıca, şu an milletvekilisin. Bu da çok mühim bir görev... Bugüne kadar, TBMM'deki milletvekilliği görevine kaç kez bisiklet ile gittin de "Cumhurbaşkanı seçilirsem bisiklet ile işe gideceğim" diyorsun...? Millet diyor ki... Ne bisikleti kardeş...??!! Mazallah...
Cumhurbaşkanı olsa, uzay mekiği ile gezer.
İŞTE MUHALEFET... ATATÜRK'ÜN HEYKELİNİN YANINA, APO'NUN HEYKELİ
"Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen, Selahattin Demirtaş için tahliye isteyen... Başarılar dileyen... Sözde Atatürkçüler...
CHP'liler... Kendilerini Atatürk ilke ve devrimlerinin hararetli taraftarları olarak tanımlayanlar... Asla gerçekleşmesini istemem amma....!!!
Selahattin Demirtaş kazanırsa, başarılı olursa, ne yapacaklar...?
Hep beraber, Atatürk heykellerinin yanıbaşına, Apo'nun heykelini mi dikecekler...??!!
MERAL AKŞENER... ÜLKÜCÜ GÖRÜNÜMLÜ BÖLÜCÜ
Selahattin Demirtaş için tahliye isteyenler topluluğuna, İP Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.
Kendisi her yerde gelmişini, geçmişini MHP ile ve ülkücü hareket ile tanımlıyor. Hatta öyle sıkı ülkücü, milliyetçiydi ki; MHP Genel Başkanlığı makamına bile talip olmak istedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koltuğuna talip oldu. Olmayınca da peşine takılan bazı MHP kökenliler ile İP'i kurdu. Şimdi ise bölücü terör örgütü ve teröristler ile ilgili korkunç iddalar ile suçlanan bir adamın, avukatlığına suyunmuş. Nasıl olur..??!!
Kendisine "ülkücü, milliyetçi" diyen birisi, nasıl olur da bölücü terör örgütü eş genel başkanı ve terörist sevici bu rezil adamı savunabilir...? Oldu işte...
Demek ki neymiş...? Meral Akşener, milliyetçi, ülkücü, falan değilmiş....
Meral Akşener, ülkücü görünümlü bölücüymüş...
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Şimdi yazacaklarımı Alim Koptur adlı seyircimiz bu fakire göndermiş...
Allah'ın emri ve izni ile... Recep; Muharrem İnce'yi... Tayyip;
Meral Akşener'i... Erdoğan da Selahattin ile Temel'i sandığa gömecek... Bu güne kadar, birbirleri ile fotograf bile çektirmekten iğrenen adamlar bir olmuşlar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar.
Aslında şu soru her işi açıklıyor. İslam dünyasında, ümmet, yukarıda saydığımız isimlerden hangisi için dua ediyor? Yeryüzündeki Müslümanlar'ın dua ettiği, bildiği, tanıdığı, bağrına bastığı, sevdiği ümmetin lideri diye görülen, mazlumların umudu Recep Tayyip Erdoğan'dır...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Allahım gazabını ve lanetini katil İsrail'e yağdır 20 Mayıs 2018, Pazar Yahudilerin devleti; Siyonist İsrail... Azgındır... Teröristtir... Katildir... İşgalcidir... Zalimdir... On binlerce...
- Selo cuma namazı kıldığı için mi hapse atıldı? 14 Mayıs 2018, Pazartesi Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için yapılan çağrıları işittikçe millet soruyor. "Bu adam, sokakta yürürken...
- Ahdimiz olsun ki seni başkan yapacağız 07 Mayıs 2018, Pazartesi Bütün düşmanlar neden hep seni hedef alıyor? Neden hep seni indirmekten, zayıflatmaktan, yaralamaktan bahsediyorlar?...
- Bakanları kim seçecek? 06 Mayıs 2018, Pazar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sormak lazım... Aday olmadın ve başka birisini CHP'den aday yaptın... Bu...
- Kut’ül Amare’yi Mustafa Kemal kazanmadığı için mi unutturdular? 30 Nisan 2018, Pazartesi Müthiş bir askeri zafer. Dönemin süper gücü İngiltere'yi korkunç bir yenilgiyle yerlerde süründüren bir savaş....
- Allahım gazabını ve lanetini katil İsrail'e yağdır
- Selo cuma namazı kıldığı için mi hapse atıldı?
- Ahdimiz olsun ki seni başkan yapacağız
- Bakanları kim seçecek?
- Kut’ül Amare’yi Mustafa Kemal kazanmadığı için mi unutturdular?
- Gül kimlerin adayı olacaktı?
- Ulusal egemenliğin ırzına geçtiler
- Abidik Gubidik İşler... Meral Akşener
- Seçilmeden yönetmek istiyor
- New York, Moskova değil Suriye bombalanıyor