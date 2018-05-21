İMSAKİYE RAMAZAN
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Erkan Tan Erkan Tan
  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı olsa uzay mekiği ile gezer

Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanı' olunca işe bisiklet ile gideceğini söylüyordu.
En sonunda sahnede kendisine bisiklet de takdim ettiler. Tam bir müsamere... Ucuz ve zavallı bir duygu sömürüsü... Kepazelik... Neler gördük ve yaşadık bu siyaset be seçim işlerinde...! Amma... Seçmen dalkavukluğunun bu kadarını bügüne kadar görmemiştim. "Seçilirsem Cumhurbaşkanlığı'na bisiklet ile gideceğim" diyen adam...
Seçim mitinglerine özel uçak kiralayarak gidiyor. Mitinglerine de bisiklet ile gitsene!!! Mitinglerinde millete, "Param yok" diyor... Milletten para istiyor... "Kampanyama yardım" edin diyor... Ama, özel uçak kiralıyor.
Ayrıca, şu an milletvekilisin. Bu da çok mühim bir görev... Bugüne kadar, TBMM'deki milletvekilliği görevine kaç kez bisiklet ile gittin de "Cumhurbaşkanı seçilirsem bisiklet ile işe gideceğim" diyorsun...? Millet diyor ki... Ne bisikleti kardeş...??!! Mazallah...
Cumhurbaşkanı olsa, uzay mekiği ile gezer.

İŞTE MUHALEFET... ATATÜRK'ÜN HEYKELİNİN YANINA, APO'NUN HEYKELİ
"Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen, Selahattin Demirtaş için tahliye isteyen... Başarılar dileyen... Sözde Atatürkçüler...
CHP'liler... Kendilerini Atatürk ilke ve devrimlerinin hararetli taraftarları olarak tanımlayanlar... Asla gerçekleşmesini istemem amma....!!!
Selahattin Demirtaş kazanırsa, başarılı olursa, ne yapacaklar...?
Hep beraber, Atatürk heykellerinin yanıbaşına, Apo'nun heykelini mi dikecekler...??!!

MERAL AKŞENER... ÜLKÜCÜ GÖRÜNÜMLÜ BÖLÜCÜ
Selahattin Demirtaş için tahliye isteyenler topluluğuna, İP Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.
Kendisi her yerde gelmişini, geçmişini MHP ile ve ülkücü hareket ile tanımlıyor. Hatta öyle sıkı ülkücü, milliyetçiydi ki; MHP Genel Başkanlığı makamına bile talip olmak istedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koltuğuna talip oldu. Olmayınca da peşine takılan bazı MHP kökenliler ile İP'i kurdu. Şimdi ise bölücü terör örgütü ve teröristler ile ilgili korkunç iddalar ile suçlanan bir adamın, avukatlığına suyunmuş. Nasıl olur..??!!
Kendisine "ülkücü, milliyetçi" diyen birisi, nasıl olur da bölücü terör örgütü eş genel başkanı ve terörist sevici bu rezil adamı savunabilir...? Oldu işte...
Demek ki neymiş...? Meral Akşener, milliyetçi, ülkücü, falan değilmiş....
Meral Akşener, ülkücü görünümlü bölücüymüş...

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Şimdi yazacaklarımı Alim Koptur adlı seyircimiz bu fakire göndermiş...
Allah'ın emri ve izni ile... Recep; Muharrem İnce'yi... Tayyip;
Meral Akşener'i... Erdoğan da Selahattin ile Temel'i sandığa gömecek... Bu güne kadar, birbirleri ile fotograf bile çektirmekten iğrenen adamlar bir olmuşlar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar.
Aslında şu soru her işi açıklıyor. İslam dünyasında, ümmet, yukarıda saydığımız isimlerden hangisi için dua ediyor? Yeryüzündeki Müslümanlar'ın dua ettiği, bildiği, tanıdığı, bağrına bastığı, sevdiği ümmetin lideri diye görülen, mazlumların umudu Recep Tayyip Erdoğan'dır...
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