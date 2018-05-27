Hürriyet ve Anayasa Bayramı iğrençliği
Şimdilerde daha iyi ve net anlıyorum.
Asil ve aziz milletimiz, içten gelen bir samimiyetle tepkisini bu şekilde ortaya koyuyordu.
Olanlara ancak böyle meydan okuyabiliyor ve başkaldırıyordu.
Başka ne yapabilirlerdi ki?...
DEVLETİMİZ, MİLLET DÜŞMANLARININ ELİNE GEÇMİŞTİ
Zulüm devlet politikası olmuş...
Devletin idaresi, millet düşmanlarının eline geçmiş... Benimle aynı yaşta olanlar, hayal meyal de olsa hatırlayacaklardır. Her yıl, 27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa Bayramı idi... Anayasa Mahkemesi'nde kutlanıyordu... Devlet erkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın makam odası önünde sıraya dizilerek, Başkana tebriklerini sunarlardı. Reziliğe bakar mısınız...?
Demokrasiyi, hukuku, Anayasayı katlediyorlar... Halkın oylarıyla seçilmiş yöneticileri, uyduruk yargılamalarla idam ediyorlar...
Bütün bu kepazeliğin ve katilliğin adını da bayram koyup, milletimize küfür ediyorlar.
27 MAYIS DARBESİNİ YAPAN AMERİKADIR
Darbenin arkasında yine ABD yer almıştır. Planlayıcılar arasında yine NATO görev almıştır. Aynı bugünkü gibi, hedefte zamanın başbakanı Adnan Menderes yer alıyordu. Aynı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı gibi, o zaman da Merhum Adnan Menderes ve arkadaşları, ABD ve NATO isteklerine direnmek istemişti. Körü körüne ABD, NATO doğrultusunda hareket etmemek, ülkemizin milli çıkarlarını savunmak Adnan Menderes'i hedef yapmıştı.
YERLİ VE MİLLİ İSENİZ, ASARIZ
Merhum şehidimiz Adnan Menderes, 17 Eylül 1961'de idam edildi. O vakte kadar da kendisine vahşice işkence yaptılar. Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu da aynı kaderi paylaştılar.
Vermek istedikleri mesaj çok açık ve kesindi. Bu memlekette idarede iseniz asla yerli ve milli tepkiler vermeyeceksiniz.
Aksi taktirde sonunuz böyle olur.!!! İktidara gelenlerin ya da gelmek isteyenlerin bilinç altına bu korkuyu, algıyı, gözdağını yerleştirmek istediler. İstedikleri, tam bağımsız görünümlü; ama aslında, ABD ve NATO'ya yani BATI'ya bağlı bir Türkiye Cumhuriyeti...
KATİL NETANYAHU'YA DEĞİL ERDOĞAN'A SALDIRIYORLAR
Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin yayın organlarında, hep Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar.
Bu kahpeler, Mısır'da darbe yapan Sisi ile iş tutuyorlar ve bu rezile saldırmıyorlar... Suriye'deki katil oğlu katil Esad'a saldırmıyorlar... Filistin'de soykırım yapan, Siyonist Yahudi terörist katil Netanyahu'ya saldırmıyorlar...
Gece gündüz Erdoğan'a saldırıyorlar...
Neden...? Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diz çökmüyor, itaat etmiyor ve bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye Cumhuriyetini hayata geçirmeye çalışıyor...
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