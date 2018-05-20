Allahım gazabını ve lanetini katil İsrail'e yağdır
MESELE SADECE DİNDAR MÜSLÜMANLARI MI İLGİLENDİRİYOR?
Eğer Kudüs, İsrail'in başkenti olursa... Aynı gerekçe ile, bu katil ve terörist İsrail... Ve Siyonist Yahudiler... Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia edeceklerdir. Mesele sadece Kudüs değildir. İsrail'in o bölgede işgal ettiği topraklar değildir. Kudüs'ü, İsrail'in başkenti yapmak isteyenler kimler?... Yahudiler... Bunu neden istiyorlar?... Tahrif ettikleri Tevrat'a dayanarak, dini inançlarından dolayı... Aynı dini inançlarından dolayı, başka nerelerinin kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar?... Bugünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tamamını... Yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam olarak yarısının, Yahudilere ait olması gerektiğini iddia ediyorlar. Buna iman etmişler ve resmen hayalini kuruyorlar.
YERYÜZÜNDE 2 YAHUDİ DEVLETİ VAR
Dostlar, bu dünyadaki tek Yahudi devleti İsrail değildir. Yeryüzünde 2 Yahudi devleti var. Biri, İsrail... Diğeri, Amerika Birleşik Devletleri... ABD'nin bütün kozmik odaları, Siyonist Yahudiler tarafından ele geçirilmiştir. 300 milyonluk ABD nüfusu, sizleri yanıltmasın. Bütün kozmik odaları Siyonist Yahudiler tarafından ele geçirilmiş olduğu için, koskoca ABD, Yahudilerin emel ve çıkarlarına hizmet eden bir oyuncak olmuştur. Konu Siyonist Yahudilerin istekleri olduğunda, iktidara gelenlerin, Demokrat ya da Cumhuriyetçi olmaları, hiçbir şekilde fark oluşturmaz. Çünkü Amerikan derin devleti, bunların elindedir.
NEO-CONLAR ... HAÇLI HRİSTİYANLAR VE SİYONİST YAHUDİLERDİR
Bir de bunlar ile bir ve beraber olan, Hristiyan Evanjelistler var. Bu birlikteliğe Neo-Con da diyorlar. Aslında bu adlandırma insanların kafalarını karıştırmaya yöneliktir. Dünyaya bizler Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudileriz diyemedikleri için, böyle bir artistik isimlendirme kullanıyorlar. Evanjelistler, Protestan Hristiyanların bir tarikatıdır. İncil ile ilgili diğer Hristiyanların şiddetle reddettikleri inançlara sahipler.
Hatta bunlar kendilerini Siyonist Hristiyanlar olarak tanımlıyorlar. İlk bakışta herkes bunları Hristiyan zannediyor. Halbuki bunlar, buz gibi Siyonist Yahudi. Bu arada; hemen hatırlatalım... Obama yönetiminin Başkan Yardımcısı, tam da veda etmeye yakın zamanlarda, ne demişti bir kez daha hatırlatalım... Obama döneminde, ABD Başkan Yardımcısı olan, Joe BİDEN...
"Siyonistim... Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok" diye herkese ilan edivermişti.
CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRANLAR DA HAÇLI SİYONİST İTTİFAKI
İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşmanlık yapanlar da bu tayfadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yurt dışındaki nefret odaklı haberler, kampanyalar ve saldırıların sahipleri de bu Haçlı Hristiyanlar ile Siyonist Yahudilerdir.
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