Selo cuma namazı kıldığı için mi hapse atıldı?
Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılsın ve yargılanabilsinler diye bas bas bağıranlar, yargılanan milletvekilleri için kıyameti kopartıyorlar.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU AHİRETTE DE SELAHATTİN İLE OLUR MU?
Şehit eşi Esma Yılmaz'ın adeta üzerine yürüyenler... Seçim propagandalarının ilk sırasına, HDP'nin terör suçundan tutuklu eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini ve tutukluluktan affını koyanlar... Bugüne kadar, dindar Müslümanlar'a zulüm uygulayanlar ile şimdi bir ve beraber olanlar...
Selahattin Demirtaş'ı hapiste ziyaret edeceğini ilan edip, "İnşallah, biz ziyaret etmeden o çıkmış olur" diye niyetini ve muhabbetini ifade edenler... Bunların tamamını, Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi idare heyeti yapıyor... Sivas Madımak olayları nedeni ile, kendilerine, "Şeriatçı, irticacı, katil" diyenler ile birlik oluyorlar...
Hatta inşallah ifadesini kullanarak Selahattin Demirtaş'a dua ediyor... Bu ittifakta yer alanlar, ve birbirlerini bu kadar sevenler; ahiret hayatında da bir ve beraber olmaya itiraz etmezler herhalde?
15'LER ULUSAL EGEMENLİĞİN TECAVÜZCÜSÜR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bir gün önce... Zaten seçim kararı almış ve çok kısa bir zaman sonra görevi sona erecek TBMM'de... Milletin oy vermediği bir siyasi partinin vekilliğini üstlenmek istediler. Grup kurmak istediler. Hatta kendileri için TBMM'nin bütün kayıtlarında İP Milletvekilliği ve Grup mensubiyeti düzenlemeleri bile yapıldı. Meclis Genel Kurulu'nda kendilerine yer ayrıldı.
Tabela asıldı. Yani TBMM tarihine İP üyesi olarak resmen geçmiş oldular. Milletimize, kendilerine oy verenlere ihanet ettiler. Bir başka partiye köle gibi satıldılar. Sonra da güle oynaya geri döndüler.
Bu nedenle bu palyaçolar, şanlı tarihimizde, ulusal egemenliğin ırzına geçenler olarak yer aldılar.
Demokrasinin ve ulusal egemenliğin tecavüzcüleri olarak hatırlanacaklar...
TWEET DEĞİL, OY ATANLAR BELİRLEYECEK
Sosyal medyada yeniden film fırıldak başladı. Yine Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler'in ittifakı sahnedeler.
Bunların propaganda makineleri televizyonları, gazeteleri, internet siteleri ve sosyal medya hazır kıtaları azgınca saldırdılar. Yurt dışına kaçmış hainler, kahpe FET Ö mensupları, PKK/PYD/YPG ve HDP sevicileri, DHKP/C'li eli kanlı katiller bir ve beraberler. Hatta Almanya'daki bir eyalet Başbakanı bile kendi sosyal medya hesabından bu şer ittifakına katıldı. Düşünebiliyor musunuz? Alman politikacı, Türkiye'deki seçim ile ilgili resmen taraf oluyor. Almanya'da her gün camiilerimiz yakılırken...
Almanya'da Türkler ve Müslümanlar, her geçen gün baskı ve nefret içinde yaşarlarken...
Alman eyalet Başbakanı, memleketimizin ve milletimizin iyiliğini ve hayrını mı hayal ediyor?
Bu amaçla gerçeği bir kez daha hatırlatalım. Bu seçimde ve her seçimde, sonucu bu şerefsiz şer ittifakının attığı tweetler değil, milletimizin attığı oylar belirleyecek.
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