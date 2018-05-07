Ahdimiz olsun ki seni başkan yapacağız

Bütün düşmanlar neden hep seni hedef alıyor? Neden hep seni indirmekten, zayıflatmaktan, yaralamaktan bahsediyorlar? Neden düşmanlarımız, hep senin aleyhinde ittifak kuruyorlar?

Birbiriyle fotoğraf çektirmekten bile iğrenenler, neden hep senin karşında bir araya geliyorlar? Avrupa, Amerika, bazı Arap ülkeleri, İsrail hep beraber, neden seni indirmek istiyorlar? Gezi olayları, terör faaliyetleri, 17- 25 Aralık, 15 Temmuz iğrençliği ve ihaneti, neden hep seni hedeflemişti? Suriye'den ülkeyi kuşatmak isteyenlerin tamamı, neden senden nefret ediyorlar? Kahpe FETÖ mensupları, PKK/PYD/YPG ile bunların siyasi parti görünümlü arkadaşları HDP, DHKP/C, DEAŞ hepsi birden, neden seni yok etmek istiyorlar?... Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler ile bunların radyoları, televizyonları, gazeteleri, internet siteleri, dergileri neden hep senin ile ilgili düşmanca tavırlar ve yayınlar ile karşımızdalar?...

Çünkü sen... Yerlisin...

Millisin... Bizdensin... Bizimlesin...

Bağımsız... Güçlenen... Müslüman hassasiyetlerle davranan Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorsun...

Dinimize... Diyanetimize...

Milletimize... Milliyetimize...

Tarihimize... Osmanlı'ya... Sahip çıkıyorsun... İşte tam da bu yüzden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ALLAH'ın emri ve izni ile... Ahdimiz olsun ki seni Başkan yapacağız...



DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI

Ne yapmıştı Deniz Gezmiş ve arkadaşları?... Banka soydular... Adam kaçırdılar... Kendi devletleriyle silahlı çatışmaya girdiler... Peki elinizi vicdanınıza koyun da cevap verin. Hanginiz evladınıza bunları yapın diye nasihat verirsiniz...?

Kim oğluna ya da kızına; banka soymayı, kendi devleti ile silahlı çatışmaya girmeyi, ülkemizde görevli bulunan yabancı devletlerin askerlerini, kaçırmayı ve karşılığında fidye istemeyi, kutsal bir hedef olarak gösterir? CHP ve kendisini solcu olarak tanımlayanlar, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını bir kahraman gibi görerek ve göstererek, gençlerimizi terörizme özendirmektedir. Resmen evlatlarımıza, bunları tavsiye ediyorlar.

Kardeşlerim, soruyorum sizlere...

Devletin varsa eğer; yanlışları, eksikleri, hataları ile mücadele etmenin ve bunları düzeltmenin yolu bunlar mı olmalıdır? Yoksa; meşru, demokratik, hukuki hak arama yollarını mı kutsamalı ve gençlerimize doğru hedefler olarak göstermeliyiz?



FRANSIZLAR KUR'AN-I DEĞİŞTİRİN DİYORLAR

Fransızlar, Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesini talep eden bir manifesto ilan etmişler. Bu manifestoyu imzalayanlar, Kur'an-ı Kerim'in Anti-Semitist ifadelerinin, değiştirilmesini istiyorlar ve bunu ateşli bir şekilde savunuyorlar. Kur'an-ı Kerim, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyormuş... Yani;

Yahudiler'in yaptığı gibi, ALLAH'ın kelamını değiştirmek, yamultmak istiyorlar. Zaten bu manifesto işinin arkasında da Siyonist Yahudiler var. Manifestonun imzacıları arasında, eski Cumhurbaşkanı Sarkozy (sağcı) ile eski Başbakan Valls (solcu) de var.

300 kişilermiş. Yazar, siyasetçi ve tanınmış Fransızlar... Aralarında 1 eski Cumhurbaşkanı, 3 eski Başbakan sağdan ve soldan herkes var. Bu fakir, her zaman söylüyor ya... Sağcısı, solcusu bu konuda birleşivermişler...



​ANTİ-SEMİTİZM AVRUPA VE BATININ İĞRENÇLİĞİDİR

Haçlı Hristiyanlar ve Siyonistler Yahudiler, bir ve beraberler... Kur'an-ı Kerim, yüce ALLAH'ın kelamıdır.

Kutsal kitabımızdır. Nasıl vahyolundu ise, kıyamete kadar duracak ve ALLAH tarafından da korunacaktır... Ve son bir ger��ek... Anti-Semitizm, iğrenç bir insanlık suçudur ve her zaman, Batı medeniyetinde, özellikle de Avrupa topraklarında ortaya çıkmış ve yaşanmıştır. İslam coğrafyasında ve devletlerinde durup dururken sadece Yahudiler değil, hiç bir din mensubu zulüm yaşamamıştır. Bu tarihin en açık ve net hakikatidir.