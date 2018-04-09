Yol Durumu
  1. Batı’nın Arap - Türk düşmanlığı siyaseti
Erkan Tan Erkan Tan
  • 09 Nisan 2018, Pazartesi

Esed katil oğlu katildir... Bunun babası da katildi...

Bu katilin babası da senelerce, İmralı'daki terörist başını koynunda saklamıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşmanlığını, Suriye'deki PKK kampları ile her halde hatırlıyorsunuzdur. Ve öldürmeye de devam ediyorlar. Onları kınayanlarsa... Aslında onu sevenler ve onu görevde tutanlar... Yani hem görevine ve konumuna devam etmesi için çaba sarf ediyorlar... Hem de yalandan ağlıyorlar... Ortadoğu haritasını değiştirmek istiyorlar. Minik minik şehir devletleri kurmak istiyorlar. Mevcut ulus devletlerin hepsini yıkmak istiyorlar. Zaten Irak'ta bu yaşandı. Nihai hedef:
Büyük İsrail... Baba-oğul bilerek, isteyerek, planlayarak kendi halkını canavarca öldürdüler.

GÖREVİ MÜSLÜMAN ÖLDÜRMEK
İşte bu katil de şimdi Suriye'de, bütün benliğiyle buna hizmet ediyor. Katil Esed, Suriye Devlet Başkanı değil, Haçlı Ordusu Komutanı...
Çünkü babası da kendisi de Haçlı- Siyonist ittifakının hizmetkarlarıdırlar. Müslüman öldürmek, Suriyenin şu anki yönetiminin görevi haline gelmiştir. Bu katil oğlu katil ve adamları, adeta Suriye Devlet Başkanı değil, Haçlı-Siyonist Ordusu Komutanı olarak çalışmaktadır.

KATİLİN AJANI HÜSNÜ MAHALLİ
Aynı anlarda... Bu, gazeteci görünümlü Esed sözcüsü, yine zehirini akıtıyordu... Ülkemizde, gazeteci kimliği ile... Suriyedeki katilin, iğrenç propogandalarını yapan, insanımsı yaratık... Sosyal medyada kinini kusuyordu. Yüreklerimizi kanatan o fotograflar ve görüntüler için... Yalan, kurmaca, tiyatro anlamına gelen yorumlar ve değerlendirmeler yaptı. Hatta; bir yorumu aynen şöyle: Hep aynı numara... Bütün bu dünyanın gözü önündeki katliam görüntülerini, numara olarak değerlendiriyor.... Ahlaksız... Şerefsiz... Rezil... Ağzından köpükler gelerek ölen bebeklere "Kimyasal numarası" diyor... Kimyasal silahlarla bebekler, çocuklar, nefesleri kesilene kadar can çekişiyor. Esed'i korumak, kollamak için ülkemizde bu insanımsı yaratıklar da zehirlerini akıtıyor.

BATI'NIN VARLIK SEBEBİ MÜSLÜMAN ÖLDÜRMEKTİR
Batı bizim dostumuz değildir. Müttefikimiz değildir. Yıllarca, çağdaş uygarlık seviyesi ve hedefi diye yutturdular. Değildir. Batı katillerin adresidir. Barbarların adresidir.
Batı diye bir tanım zaten doğru değil. Batı, coğrafya ile ilgili bir sözcük. Doğru tanım, Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler... Batı dediğimiz topluluğun bir araya gelme sebebi, Türk ve Müslüman düşmanlığıdır.
Kendi aralarında itişip kakışırlar. Kavga ederler. Hatta savaşırlar. Ancak Türk ve Müslüman düşmanlığında bir ve beraberdirler. Batı, Müslüman öldürmekten zevk alır. Varlık sebebi Müslüman düşmanlığıdır.
Hem Türk hem de Müslüman öldürmek ise Batı'nın azgın bir zevkidir.
Bu arada, Doğu Guta'da yaşananlar hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir değerlendirme yaptı. "Öldürülen her masumun kanı sizin elinize, yüzünüze de bulaşmıştır."
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