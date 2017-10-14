Pısırık Türkiye
Nasıldı? Neler yaşanıyordu? Millet ve memleket nasıl idare ediliyordu?
Çok partili koalisyonlarla yönetilen, her kafadan bir sesin çıktığı, her bir partinin kendi kafasına göre takıldığı, birinin kara dediğine, diğerinin ak dediği bir devlet yönetimi...
Memleket böyle idare edilince karıştırmak, kurcalamak, yönlendirmek, dev projeleri engellemek, başlamışsa da durdurmak, fitne atmak, tarafları kavgaya tutuşturmak çok kolay oluyordu elbette. Yalan mı...? Öyle olmadı mı...? Şu sayacaklarımı bir bir yaşamadık mı? Bir sulama kanalı projesini bile hayata geçirmek, koalisyon ortakları arasında hükümet krizi oluşturmadı mı?
Haftalarca birbirleriyle anlaşamadıkları için Valiler Kararnamesi'ni çıkartamıyorlardı.
Kanunları çıkartırken "Sen benim bu kanuna tamam dersen, ben de senin getireceğin kanuna tamam derim" deyip memleketi semt pazarı gibi yönetmiyorlar mıydı?
ZAYIF, GÜÇSÜZ HÜKÜMETLER
Böyle bir hükümetten hangi bürokrat korkar, çekinir? Hükümetler öyle zayıf ve güçsüzlerdi ki devleti ve milleti bürokratlar idare ediyordu. Herkes, derdine derman için, iktidarı oluşturan partilerin temsilcilerinin değil de onların atadığı bürokratların peşinde koşuyordu. Müsteşar, Bakan'dan daha mühim bir adam olmuştu. Çünkü bakan zırt pırt değişiyor, fakat Müsteşar hep durabiliyordu. Hatta kendi Müsteşarını görevden alamayan Bakanlar vardı.
Devletin sahibi millet değil de bu bürokratlar olmuşlardı.
TÜRKİYE AYILMASIN İSTİYORLAR
İşte Haçlı ve Siyonist ittifakını oluşturan devletler, mevcut sistemin yani bu, 'Baygın Türkiye'nin devamını çılgınca istiyorlar. Böyle bir Türkiye Cumhuriyeti, onların en büyük arzusu. Çünkü, böyle bir Türkiye çok kolay karıştırılıyor, kurcalanıyor, engelleniyor. Bu nedenle ABD, vize olayında, ajanlarını enselememizde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde ve diğer olaylarda hep o eski Türkiye'yi görmek istiyor. Son 15 yılda, ayılıp kendimize gelme çabalarımızı defalarca engellemeye çalıştılar. Elektronik muhtıra, Gezi Olayları, 17-25 Aralık darbe girişimleri, 15 Temmuz darbe girişimi, hep ülkemizi yeniden bayıltma, hatta tümden teslim alma teşebbüsleriydi. Buna rağmen, dünyanın en büyük yatırımlarını hayata geçirebildik. Yıllarca halının altına süpürülmüş ekonomik ve sosyal meselelerimizi, çözebildik ve yeni atılımları yapmaya da devam ediyoruz. 'Baygın Türkiye' ayılırsa diye onlar, korkudan geberiyorlar.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Hangi taraftasın? 09 Ekim 2017, Pazartesi Büyük Yahudi Devleti... Bu iğrenç bir Siyonist idealidir. Bu uğurda Siyonistler ile Haçlılar ittifak halindedir. Mesele...
- BASS’tır git...! 08 Ekim 2017, Pazar ABD Büyükelçiliği'ndekiler, Sabah Gazetesi'nden Hilal KAPLAN hanım'ı daha evvel davet ettikleri bir toplantıya...
- Devletini aşağılayan CHP 06 Ekim 2017, Cuma CHP Genel Başkanı, resmen dünyanın geri kalanına karşı devletimizi ve milletimizi aşağıladı. TBMM Grup Toplantısı...
- Barzani’yi suçlamak suç mu? 02 Ekim 2017, Pazartesi Barzani'yi eleştirmek suç mu? Barzani'ye söylenen laflar, eleştiriler, uyarılar sanki bütün Kürtlere uzanıyormuş...
- Kürtler Müslümanlar’ın asil fertleridir 01 Ekim 2017, Pazar Irak ve Suriye'de olaylar, kimlerin ülkemize ve milletimize düşmanlık konusunda, bir ve beraber olduklarını çırılçıplak...
- Hangi taraftasın?
- BASS’tır git...!
- Devletini aşağılayan CHP
- Barzani’yi suçlamak suç mu?
- Kürtler Müslümanlar’ın asil fertleridir
- Kerbela ayrılık değil birlik vesilesi
- Yeni sınırlar değil... Varolanları ortadan kaldırmak
- Ertuğrul Özkök’ten devletimize açık tehdit
- Sabah Avrupa’da suç uydurdular
- Demokrasi ve hukukun ırzına geçildiği gün