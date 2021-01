Bilek güreşi

Kavganın, mücadelenin tam olarak anlaşılamadığı ortada... Donald Trump, damadı Kushner, kızı Ivanka, yeni başkan Joe Biden, Jeffrey Epstein, Gilbert Chikli, Ghislaine Maxwell, Kraliçe'nin en sevdiği oğlu Prens Andrew, Roman Abramoviç, eşi Dasha Zhukova, Lev Leviev, Felix Sater, Adolf Shayevich, Berel Lazar, Tamir Sapir, Tevfik Arif, SAVARONA, Paul Manafort, Michael Flynn gibi yüzlerce isim sıralayabilirim... Ancak anlatmak istediğim başka. Gelen sorulardan hala KAVGANIN nerede olduğu, kimin kimle mücadele ettiği tam olarak anlaşılabilmiş değil. Öyle görüyorum...

Çok sıklıkla "2016 ABD Başkanlık seçimlerine RUSYA karıştı" iddiasını buraya taşıdım. Parça parça yazdığım her şey en tepedeki kavgayı anlatmaktaydı. Bu kavganın içinde ÇİN de vardı, Trump'ın "100 yılın anlaşması" diye sunduğu Filistin-İsrail mücadelesi de... Para da borsa da aşı da pandemi de...

Dün yine aynı HATTA yer alan bir haber düşünce "Tamam artık daha açık yazmalıyım" diye düşündüm. Haber şuydu. Hatırlayalım... Kongre baskını yaşanmış, ABD uçurumun kenarından dönmüştü. Trump taraftarlarının 6 Ocak'ta yakıp yıktıkları Kongre binasından bir fotoğraf servis edildi. O fotoğraf Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin odasındandı. O baskında Pelosi'nin dizüstü bilgisayarını çaldığı öne sürülen Riley June Williams gözaltına alındı. Williams'ın BİLGİSAYARI RUS İSTİHBARATINA SATMAK üzereyken yakalandığı öne sürüldü! Haber buydu. Neden devamlı olarak RUS KARTI ÖNE SÜRÜLMEKTEYDİ? Bize anlatılmak istenen neydi? Nasıl bir mesaj veriliyordu? FBI direktörlüğünü peş peşe yapan Robert Mueller ve James Comey'nin Trump tarafından hedefe konmasını nasıl okuyacaktık? SORU ÇOK!

Kabaca tablo şöyle...

1775 yılında Litvanya'da kurulan yani RUS TOPRAKLARINDA hayata geçen bir YAHUDİ CEMAATİ vardı. Dünyanın belli başlı yerlerine de yayılma beceresi göstermişti. Saklı gizli bir şey de değildi. Türkiye'de fazla bakan ve üzerinde kafa yoran yoktu sadece... Bu cemaat yeni bir anlayışla hem üye sayısını hem etkisini çok ama çok artırdı. Damat Kushner ve eşi İvanka da bu cemaattendi. Biliyorsunuz Ivanka evlenmek için YAHUDİ olmuştu. Yeltsin dönemi bitmek üzereyken DERİN RUSYA Putin'in önünü açıyordu. Putin daha gelmeden iki önemli oyuncuyu yanına çekiyordu. Abramoviç ve Lev Leviev'i... Abramoviç, İngiltere'de futbol kulübü CHELSEA'yı satın alarak adını duyuran, tek damla ter akıtmadan milyarlarca doların sahibi olan biriydi. Leviev de ELMAS işinin kralıydı. Putin bu ikiliyle birlikte ilk işi, Rusya Yahudi Kongresi Başkanı Adolf Shayevich tarafından tanınan baş hahamı değiştirmek oldu. Gelen Berel Lazar'dı... "Putin'in hahamı" olarak tanınacaktı. Soçi Olimpiyatları'nın açılış töreninde Putin'in yanı başında yer alacaktı ancak kimse tanımayacaktı...

İleri tarihlerde Abramoviç'in 50 milyon dolarlık katkısıyla MOSKOVA'da bir Yahudi Müzesi ve Hoşgörü Merkezi açılacaktı. Belgelerin tamamı Rus istihbaratı KGB'den gelecekti. Sonraki zamanlarda ise BAYROCK şirketinin sahibi olan Felix Sater sahne alacaktı. Artık Trump da hiç uzak değildi bu yapıya. Zaten Kushner cemaatin liderinin mezarına gidip fotoğraf vermesiyle bilinmekteydi. Felix Sater, Tamir Sapir'i de yanlarına katarak TRUMP'ın etrafında etten duvar örüyorlardı... Bayrock'ta etkili isim olan Daniel Ridloff bir süre sonra sadece TRUMP için çalışıyordu! ABD'deki İTALYAN MAFYA denildiği zaman da gazetelerde, televizyonlarda olmasa da en etkili isim FELIX SATER'di! Yani Manhattan'daki 5. Cadde'den KREMLİN'e bir hat vardı...

Ve bu HAT çok ama çok güçlüydü...

Bu ilişkiler öyle bir sarmal haline geliyordu ki İvanka ile Dasha Zhukova muhteşem partiler vererek kaynaşmayı ve ortaklığı iyice büyütüyordu. Mesela Bayrock'a vergi kaçırma, kara para aklama, haraç, rüşvet ve dolandırıcılık iddiasıyla dava açılıyordu ancak TRUMP hiç zarar görmeden bu işlerden sıyrılıyordu. Çünkü arkadaki güç çok büyüktü... Mesela Trump, UKRAYNA meselesini Felix Sater'le çözmek istiyordu. Sater de sık sık Trump'ın avukatı ve sırdaşı olan Michael Cohen'le bir araya geliyordu. Michael Flynn de eksik olmuyordu... Ancak gücü temsil eden isim damat Kushner'di... Mesela fotoğraf devi Kodak vardı. Çağı yakalayamadığı için battı. Batışın kenarına geldi. Kushner üniversiteden oda arkadaşı olan Adam BOEHLER'i International Development Finance Corporation'un başına getiriyordu. Yani BEYAZ SARAY'dan çıkacak paralar Kushner'in arkadaşının elindeydi. FİLİSTİN meselesi nedeniyle her devlete para gönderen bu ekipti. Her ülkede altını çizdiğim YAHUDİ CEMAATİ'nin adamları üzerinden para akıyordu. Daha geçtiğimiz gün Trump, FAS KRALI'na NİŞAN taktı. Neden? Çünkü Kushner ve arkadaşı Boehler, FAS'ı da İSRAİL'in yanına alarak YÜZYILIN ANLAŞMASI'NA destek vermeye ikna etmişti... Neyse... Bu iki arkadaş KODAK'ı aldı, zıplattı. Blackstone gibi bir şirket, hisseleri 2 dolardan satarak kaçarken bunlar 700 milyon DOLARI buraya akıtıyordu. Haliyle şirket uçuyordu. CORONAVİRÜS işine giriyordu... Hisseler 23 kat arttı. KODAK artık hidroksiklorokin üreterek CORONA ile mücadele edecekti. Bu örnek bile Kushner ve arkasındaki gücün büyüklüğünü göstermekte... İşte KONGRE'yi basanlar söylendiği gibi şuna buna karşı çıkan bir kitle değil. Bu gücün sevk ettiği büyük bir kalabalıktı...

Biden de bu yapıyı küçük görüp "ÇETE" diyordu... Yani ABD içindeki RUSYA konusu, Rusya karşıtlığı aslında Putin'in yönetmek istediği bir YAHUDİ CEMAATİ'NİN kendisinden başka bir şey değildi...

Başkan Trump seçimlerden önce EYLÜL ayında bu nedenle "Kaybedersem İsrail'in başı büyük belada" diyordu. Amerikalı Yahudiler'i üstü kapalı tehdit ediyordu. Buna rağmen seçimlerde Yahudi seçmenlerin yüzde 67'si Demokrat aday Joe Biden'ı, yüzde 30'u ise Trump'ı destekliyordu. Aynı gerekçelerle TRUMP gitmeden önce AF ÇIKARIYOR ve 20 kişiyi özgürlüğüne kavuşturuyordu. İlk sıraya DÜNÜRÜ Charles Kushner'den önce RUSYA DOSYASINA adı karışan Paul Manafort'u koyuyordu.

KODAK örneğinde olduğu gibi KUSHNER ve arkasındaki gücün etkisi çok büyüktü. 92 milyon dolarlık Kodak'ı bir anda 1.5 milyar dolarlık şirket haline getiriyorlardı... Yani bu oluşum, ABD içinde herkesten daha fazla örgütlü ve güç kullanan bir yapıydı. Biden da diğerleri de TRUMP'a bu nedenle karşı. CUMHURİYETÇİLER'in tamamına yakınının Biden'a destek olmasını nedeni de bu... Çin olayı da bu EKOLÜN gözetiminde büyüdü. Zaten Rus-Çin yakınlığına bakarsanız fotoğrafın tamamını görmek zor değil... Bu mücadele çok büyük olduğundan ABD için bir öngörüde bulunmak zor. Her an her şeyin olabileceği bir iklim bu... Bu nedenle Biden yürürse dünya farklı, yürüyemezse farklı olacak...

Biden güç kazanır ve oyunu çevirirse bu yapıyla bir şekilde karşı karşıya gelecektir... Olan biten kabaca bu.. Kavga ABD'nin içinde ancak her yerde... Çünkü KÜRESEL bir mücadele bu... Medyada yazıldığı gibi CUMHURİYETÇİ-DEMOKRAT kavgası değil yani...