KOCH etkisi

BU hafta sonu fırsat bulabildim ve oturup izledim THE COMEY RULE isimli diziyi... Daha önce birkaç kez buraya taşıdığım bir isimdi JAMES COMEY... FBI'ın efsane başkanıydı. Hillary Clinton'ı BEYAZ SARAY'dan uzağa iten güç olarak öne çıkıyordu. Aynı zamanda Trump ve Rusya arasındaki bağlantıları açığa çıkaran da oydu. Dizi COMEY'in yaşadıklarını anlatsa da çok kritik bir seçim öncesi ekranlara gelmesi ilginçti.

Dizide NOT ALINMASI gereken yerler elbette vardı. Ancak KAOS'a dikkat çekmesi gerçekten ilginçti.

Comey'in ailesi dahil kimse TRUMP'ı beğenmiyor, dışlıyor, Beyaz Saray'da olmasını kabullenmiyordu.

The Comey Rule'u izleyince Trump'ın ABD'nin içinde nasıl savaş verdiğini anlıyorsunuz.

Yerleşik bir yapı Trump'ı kabul etmiyor. Ancak görevlerini aksatmayıp Hillary Clinton'ın önünü MAİL TRAFİĞİ nedeniyle de kesiyor... Dizinin söylemediği, söyleyemediği ise TRUMP'ın kalması şıkkı ve olası İÇ KARIŞIKLIK ihtimali...

Trump da bunu yakın zamanda dillendirmeye başladı. Hatta GENELKURMAY BAŞKANI ile karşı karşıya geldiği noktadan sonra "TRUMP SEÇİLMEZSE KOLTUKTAN

İNMEZ" tartışmaları başladı.

Gerçekten dizide de altı çizilen bölüm burasıydı...

SEÇİM SONUÇLARI

KABUL EDİLECEK Mİ

EDİLMEYECEK Mİ? BIDEN

KAYBEDERSE SOKAK

EYLEMLERİ OLACAK MI?

Yaşayıp göreceğiz bunu...

Milyonlarca OY posta yoluyla kullanılmakta. Ne kadar sağlıklı olduğunu kimse bilmiyor.

Amerikalılar OY verecek, DEVLET de sayacak sanırım...

Bu seçim Türkiye'yi olduğu kadar dünyayı da etkileyecek...

Bu nedenle olaya Trump-Biden çekişmesinin çok üzerinde bakmak şart...

KASIM AYI çok ama çok önemli...

ABD Başkanlık seçimi, Coronavirüs'ün ikinci dalgası ve Great Reset'in en önemli adımı.

Time dergisi de Great Reset kapağıyla çıktı. Dergi kapaktaki dünya haritasında bir bölümü çıkarttı. O bölüm bize neyi işaret ediyor? Öncelikli olarak o bölüm dünya haritasının belki de bugün en çok konuşulan noktası. Yani Akdeniz... Great Reset iklim merkezli bir sıfırlama gibi görünse de ekonomik bir başlangıç olduğu ortada. Haftalardır Akdeniz gerilimi yaşanırken, Time'ın bu kapakla çıkması da Büyük Sıfırlama'nın ekonomik olduğunun göstergesi. Akdeniz'in önemi daha da arttı. Akdeniz, ticari olarak Doğu ve Batı'yı birbirine bağlıyor.

Akdeniz, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği en önemli nokta. Cebelitarık da Süveyş Kanalı da ve Kızıldeniz de bölgede. Akdeniz de merkezde. Akdeniz'in petrol ve doğalgaz rezervi de Time'ın kapağının haklılığını bize gösteriyor. Kapakta parçanın Kuzey Afrika bölümündeki kuraklık gözlerden kaçmıyor.

Bu da Kuzey Afrika ülkelerinin hedefte olduğunu ima ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de stratejik araştırmalar yapan önemli ekiplerin tamamı Büyük Sıfırlama'da Akdeniz'i ilk sıraya koyuyor. Aynı şekilde Almanya ve Fransa'daki güçler de Akdeniz'de olmayan ülkelerin kaybedeceği bir Büyük Sıfırlama fikrindeler. Rusya ve Çin de Akdeniz için her adımı atıyor. Bölgedeki geniş çaplı hareketlilikte ABD bazı Körfez ülkelerine yeni rollerini dağıttı.

Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda ilk sırada. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli düşünce kuruluşlarından Centre for Strategic & International Studies (CSIS), Time dergisinin gizli stratejik danışmanlığını yapar. Time'ın son kapağını, CSIS'in 2018 yılındaki bir raporu ile değerlendirmeliyiz. O raporda, "Washington, Kıbrıs adasından Türkiye'yi kuşatmalı. Bunun için Kıbrıs'a asker çıkarılmalı.

Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de İsrail-Yunanistan-Kıbrıs-Mısır oluşumunun desteklenmesi ulusal güvenlik açısından çok önemli" deniliyordu. Olayın derinliklerine inince durum daha da ilginç bir hal alıyordu. Trump kendi ülkesinde 750 DOLAR vergi verirken ÇİN'de 188 bin dolar vergi ödediği ortaya çıkıyordu. New York Times seçimlere birkaç gün kala bu haberi veriyordu. Avrupa'yı yanına alarak Çin'i durdurma girişimlerine hazırlanan Biden da Çin ile ilintiliydi.

Oğlu ÇİN DEVLETİ ile ortaktı. Alınan, hesaba yatırılan paralar vardı...

Sanırım GELECEK OLAN RÜZGARI Trump ya da Biden üzerinden okuma şansımız yok.

İki ismin temsil ettiği KÜRESEL AKIMA bakmalıyız...

Covid-19'la birlikte dünya bir korku yaşadı. Şimdi ikinci dalga yeniden her ülkeyi kapsama alanına aldı. Her ne yaşarsak yaşayalım sonucu EKONOMİK olacaktır... Şu an sahnede gördüğümüz ve yaşadığımız olay ABD-ÇİN savaşıdır. Ancak PANDEMİ ile birlikte BÜTÜN MERKEZ BANKALARI tehdit altındadır. Bir süre daha böyle devam ederse hiçbir MERKEZ BANKASI kimliğini koruyamayacaktır. TEK PARA, DİJİTAL PARA bu nedenle kapının önündedir... SAVAŞIN ADI DA BUDUR. Merkez BANKALARINI bitirip çaresizlik içinde TEK SEÇENEĞE mahkum etmek yani... ULUSAL PARALAR BİTECEK, YENİSİ

GELECEK... Planlanan bu.

Ama bunu kim yönetecek? Nasıl yönetecek?

İşte bunu anlamak için ABD'de son günlerde öne çıkan bir olaya gidelim.

SEÇİM SONUÇLARININ

MAHKEMEYE

DÜŞECEĞİNİN İŞARETİ

OLARAK ATILAN ADIMA

UZANALIM...

ABD nasıl eylemlerle karşı karşıya kalacak şimdiden bilinmez. Ancak BAŞKANI seçecek kişi CHARLES KOCH'tur... Bu ismi çok yazdım. Trump'a destek verdiğini sık sık aktardım. Son olay yazdıklarımın üzerine imza gibiydi. ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın göreve aday gösterdiği Amy Coney Barrett'ın Yüksek Mahkeme yargıcı olarak atanmasını onayladı. Trump bu gelişme için "Amerika için çok önemli bir gün" derken, Barrett Beyaz Saray'da yemin ederek göreve başladı.

100 üyeli Senato'da Barrett'ın Yüksek Mahkeme üyeliği için 52 üye kabul, 48 üye ret oyu kullandı. Barrett'ın üyeliğine karşı çıkan tek Cumhuriyetçi senatör Susan Collins oldu.

48 yaşındaki Barrett, Trump döneminde Yüksek Mahkeme'ye atanan üçüncü yargıçtı. Trump'ın 2016'da ABD'nin 45. Başkanı seçilmesi sonrası 2017'de Neil Gorsuch, 2018'de Brett Kavanaugh Yüksek Mahkeme yargıçları olarak atanmıştı. Peki 1974'ten bu yana ABD hukuk sistemini düzenleyen kimdi?

Elbette Charles Koch... Koch kardeşler yani...

Charles Koch, Yargıç Barrett'ın seçilmesi için "Büyük Amerika'nın temel taşı" yorumunu yapıyordu.

Peki Yargıç Amy Coney Barrett ne diyordu?

Şunu söylüyordu: Yargıç Antonin Scalia ile aynı yolda yürüyeceğim... Sembol isim KOCHLAR'ın adamı olan SCALİA'ydı! Amy Coney Barrett bu sözleriyle KOCHLAR'IN ELEMANI

OLDUĞUNU İFADE

EDİYORDU. Ve seçimin kaderi mahkemeye kalırsa BAŞKAN TRUMP'tı! Koch kimi isterse BAŞKAN o olacaktı yani... Yeni para da Çin ile yapılan savaşın geleceği nokta da YENİ DÜNYA DÜZENİ

DE BAŞKANIN BELLİ

OLMASINDAN sonra gün ışığıyla buluşacaktı... Arkada KOCH vardı...