Küresel tatbikat
Eğer böyle bir hamle ÇİN üzerinden geliyorsa, her zamankinden çok daha fazla dikkat etmek gerekmekte. Wuhan'da ortaya çıkan VİRÜS tam da BAYRAMI bekledi. On milyonlarca insanın şehir değiştirdiği zaman dilimi seçildi.
VİRÜS bir amaca hizmet ediyorsa ÇİN gibi ÇOK KALABALIK nüfusun yaşadığı bir yerde ortaya çıkmalıydı ki tam da öyle yapıldı.
Herkes yer değiştirirken YAYILMA KATSAYISI artıyordu. Olayın içeride yayılmasıyla birlikte DÜNYA için kabus başlıyordu. ÇİN üretim canavarı olarak KAPİTALİST BÜTÜN MARKALARIN taşıyıcısıydı. Ve Çin'e giden uçak sayısı, insan sayısı, temas sayısı hiçbir ülke ile karşılaştırılamazdı. Hesap edilemeyecek kadar çok DIŞ TEMAS vardı. VİRÜS için uygun ortam hazırdı yani... Bill Gates... Yaklaşık 30 yıl önce genç bir girişimciyken bir tv. programına çıkıyor ve bugünü anlatıyordu. Programcı haliyle tatlı bir üslupla KAFA BULUYORDU. Anlatılanlar onun da insanlığın da ötesindeydi.
SORU: Şu internet denen zımbırtı nedir?
CEVAP: Herkesin her şirketin sayfaları olacak. Herkes orada istediği bilgiyi bulacak. Acayip bir teknoloji. Başkalarına elektronik postalar göndereceğiz.
SORU: Birkaç ay önce beyzbol maçının internetten dinlenebileceğini duydum. Bu radyo değil mi?
CEVAP: Arada küçük bir fark var. Burada radyodaki gibi değil. Sen dilediğinde dinliyorsun.
Depoda yani...
SORU: Puro ve motor yarışlarına tutkum var. İngiliz dergisine de aboneyim. Bunlardan daha mı iyi bu platform?
CEVAP: Kesinlikle. Senin gibi garip zevkleri olanlar doğrudan konuşacaksın. İstediğin bilgiye ulaşacaksın. Çok kişiyle aynı anda...
CORONAVİRÜS ile Bill Gates'in ne ilgisi var!
İşte bu noktayı genişletelim...
Takip edenler bilirler. Geçtiğimiz haftalarda DAVOS'u yazdım. Oraya gelen bir ÇİNLİ PROFESÖRÜN aranan adam olduğunu aktardım.
Herkes onunla görüşmek istiyordu.
Oteli kapatmışlardı onun için. Görevi neydi bilmiyorum ama çok önemliydi.
DAVOS da aktaracağım konunun özünde yer almakta...
ARALIK ayının başında CORONAVİRÜS Çin'de görüldü.
Ancak rejim bunu yaklaşık 40 gün sonra açıkladı. Baş edeceklerini sandılar. Belki de ne ile karşı karşıya oldukların anlamadılar... Yayıldı ve çaresizlik baş gösterdi. CİNPİNG adeta diz çöktürüldü. Yardım istedi...
Hala ÇİN'de ne olup bittiğini tam olarak bilen yok. Çünkü artık herkes kendi ülkesiyle ilgili. Operasyon da böyleydi zaten...
CORONAVİRÜS'ün ortaya çıkmasından aylar önce EVENT 201 isim bir SİMÜLASYON yapılıyor. CORONAVİRÜS'ün bir benzeri üzerinden. TATBİKAT diyebiliriz... Merkez JOHN HOPKINS... BAŞROL OYUNCUSU Dr. Eric Toner! Dr. Toner ve ekibinin üzerinde anlaştığı VİRÜS'ün ismi de CAPS... Dr. Toner ve ekibi BREZİLYA'yı merkez seçiyor. Garip tesadüf, oradaki bir DOMUZ ÇİFTLİĞİNDEN virüs yayılıyor.
Önce yoksul semtlere sonra da dünyaya... Çin'de de hayvan pazarındaki YARASA kaynak gösteriliyordu. Yoksul semtler üzerinden de yayılıyordu!
TATBİTAKIN en önemli özelliği CAPS'ın yani CORONAVİRÜS yerine konulan PARÇACIĞIN AŞIYA SONUNA KADAR
DAYANIKLI OLMASI! SARS'tan daha ölümcül olması kararlaştırılıyor, ancak gripten daha kolay bulaşıyor...
Dr. Toner ve ekibi, CAPS için "SARS'ın kuzeni" tanımı yapıyor!
Brezilya'dan domuz çiftliğinden yayılan virüs tespit edildikten 18 ay sonra 65 milyon insanın ölümüne neden oluyor.
Kimse durduramıyor.
Durdurması gerekenler de müdahale etmiyor!
Bunlar yaşayarak öğreneceğimiz şeyler.
Zaten TAKVİM gazetesi dışında CORONAVİRÜS'ü sayfalarına taşıyan yoktu. Yazdıklarım da ortada... Şimdi hereksin gündemi oldu ayrı...
Benim ta başından beri peşinde olduğum soru şuydu:
CORONAVİRÜS'ten sonra nasıl bir sistem dünyaya hakim olacak?
Hastalıklar ölümler elbette çok önemli. Ama arkadaki AKILIN amacını anlamaya çabalıyordum...
Dr. Eric Toner ve John Hopkins ekibi, EVENT 201 için önemli iş insanlarını da davet ediyor... Bu noktadan sonrası HASTALIĞIN, SALGININ DIŞINA ÇIKIYOR. OLAY EKONOMİK VE SİYASİ SİSTEME GELİP DAYANIYOR... YENİ DÜNYA SİSTEMİNE YANİ...
65 milyon insanı öldüren virüs, BORSALARI YÜZDE 40 düşürüyor... Turizmi bitiriyor. Ulaşımı kesip atıyor. Bankacılık sistemini felç ediyor. Şirketleri batırıyor. Tabii VİRÜSÜN arkasındaki AKIL hangi sektörlerin ayakta kalacağına karar veriyor. Dünya genelinde bir sorun varsa arkadan gelen yeni sistemdir ilkesiyle hareket ediyorlar. Her şık önlerinde ilerliyorlar...
Ölümler artınca BANKALAR içe kapanıyor şirketler ve insanlar bankalara hücum ediyor. Haklı olarak BANKALAR kendilerini koruyacağı için kapılar duvar oluyor.
ŞİRKETLERLE BANKALAR arasında ve insanlarla BANKALAR arasında UÇURUM meydana geliyor. PARA olsa da kullanılamaz hale geliyor. VİRÜS herkesi vuruyor yani... Bankaların kasaları dolu da olsa PARA ile hareket edemiyorlar.
Parası olan parasını alamıyor alamayan da harcayamıyor!
SİSTEM KİLİTLENİYOR. İŞTE BURADA DEVREYE DERİN AMERİKA GİRİYOR... Derin Amerika dediğim Bill Gates gibi akılların olduğu sistem yani... Çağın ilerisine geçen isimlerden söz ediyorum... DERİN AMERİKA, bütün şirketleri bankaları masaya oturtuyor. GÜCÜN kimde olduğunu bir daha onlara söyletiyor. Herkes hep birlikte DERİN AMERİKA'yı işaret ederek "PATRON SİZSİNİZ" diyor. İstenen de bu zaten! DEVLET devreye giriyor, barışı sağlıyor.
Ancak yeni sistemin oturması için 10 yıl gerekli diyor. 10 yıl içinde de istedikleri yerde, istedikleri ekonomik siyasi operasyonları yapıyorlar.
PARA da onların kullanımda olduğu için DÜNYANIN KOMUTASI ONLARA yani DERİN AMERİKA'ya geçiyor... TEK HAKİM oluyorlar...
IMF ya da DÜNYA BANKASI gibi sistemler ya değişiyor ya yenisi geliyor. VİRÜSÜ BULAN AKIL her şeyi, herkesi kontrol etme gücüne erişiyor. Komuta DERİN AMERİKA'ya geçerken pek çok yerde sokak eylemleri başlıyor.
ŞİRKETLER, DEVLETLER olmadan yürümeyeceklerini anlıyorlar. Her ÖZEL SERMAYE devletin desteğiyle ayakta kalabiliyor.
SİSTEM bunu getiriyor. Çin'de virüs ortaya çıkınca kaçan şirketlerin ne kadar hızlı hareket ettiğini düşünün!
EKONOMİNİN yüzde 50 küçüleceğinin varsayıldığı TATBİKAT bu! Dünya CORONAVİRÜS'ü bilmiyorken Dr. Eric Toner ve ekibi bunları yaptı.
John Hopkins'le birlikte... Arkada kim vardı peki? Parayı veren, hedefi gösteren kimdi? Elbette Bill GATES...
Defalarca "DÜNYA KENDİ HALİNE BIRAKILMAYACAK KADAR DEĞERLİ" diye yazdım...
İşin ilginç tarafı TRUMP da hedef!
CORONAVİRÜS kendi başkanını bile götürürse sakın şaşırmayın!
Siyasi sonuçları da yarın yazarız...
Anlaşılan daha yeni başladılar...
NOT: Bu bir tatbikat. Elbette öyle.
Ama VİRÜS'ten önce virüsü bulmak etkilerini ölçmek ve sonuçlarını belirlemek ilginç değil mi! Umarım sadece tatbikattır...
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