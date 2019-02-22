Böl parçala yönet!
Bunlar olurken Trump Almanya'yı ve otomobillerini hedef aldı. "Kimse gelip burada tek araç satamaz..." sözleriyle olaya noktayı koydu.
Kasetler, sanki Trump'ı konuşturuyor gibiydi...
Kaset geliyor istenilen çıkış yaptırılıyordu! Tablo böyle gibi...
Arkada düşünülen planlar ne olabilir? Nasıl bir tasarım var!
Bakalım... Bir tur atalım...
Büyük planın bir cephesini aktaralım...
Amerika Birleşik Devletleri, 4 kıtada savaş halinde. Kuşkusuz en büyük savaşlarından biri Avrupa ile. Çünkü ABD ile Avrupa'nın sözde ortaklığı çöktü.
Gizliden süren savaş da artık açık şekilde görülüyor. Bundan 10 yıl önce düşünülen ve o tarihlerde kimseye inandırıcı gelmeyen Avrupa ülkelerinin bölünme projesi 1 Ocak 2019 itibariyle tekrar işleme konuldu. Sadece İRAN'a saldırı düşünülmüyor yani... Pentagon- CIA-NSA'in dışında Defense Intelligence Agency, National Geospatial Intelligence Agency, National Reconnaissance Office ve Army Military Intelligence'ın ortak çalışması, 400'e yakın sivil toplum kuruluşu ile 200 üniversitenin içinde olduğu bu çok büyük plan için adımlar atılıyor. Bu planın içeriğine bakılırsa, öncelikli olarak hedef Belçika... Belçika küçük bir ülke olsa da Avrupa'nın kalbi, can damarı. Avrupa Birliği'nin NATO'nun merkezi olması, ülkenin özenle seçildiğinin de kanıtı. Belçika'da Flemenkçe konuşulan Flaman bölgesi, ayrılık istiyor. Alman kökenli azınlığı da kapsayan Fransızca konuşulan Valon bölgesi de ayrılık planları yapıyor. İKİ PARÇA gibi görünen ülke 3'e bölünme tehlikesi altında!
Planda bu var!
Trump'ın MERKEL ile kavga etiği ALMANYA da hesaba dahil... Plan bu. Olur olmaz ayrı! Ama adamlar dünyanın patronu olarak hareket ediyor...
Kafalarındaki bu... Almanya'da kuşkusuz en zengin ve en etkin eyalet Bavyera. Bavyera da ayrılmak için artık adımları atmak üzere. Eyaletin resmi adı "Freistaat Bayern" yani 'özgür ülke' veya 'özgür devlet' ya da 'özgür halk'. Almanya ekonomisini ayakta tutan bu eyalet, ABD'nin en büyük planı içinde yer alıyor. Hedef Bavyera.
Washington'ın planında, sadece Belçika ve Almanya yok tabii ki. İspanya'nın Katalanlar ve Basklar'la 3'e bölünmesi de planın en önemli parçalarından biri. Birleşik Krallık ile İskoçya arasındaki kopuş BREXIT'le olacak. O nedenle BREXIT, 300 yıllık mantık evliliğinin de sonunu getirecek. 40 yılı aşkın bir süredir bağımsızlık isteyen İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan ve Venedik, Verona, Padova ve Vicenza'yı içine alan Veneto bölgesi de çok yakın bir tarihte İtalya'dan ayrılacak. O nedenle Steve Bannon, haftalar boyunca İtalya'da yaşadı. Hem Avrupa içeriden çözülecek hem de güç olarak ÇİN ile ortaklığı önlenecek... Rusya ile yakınlaşma ihtimali de ortadan kalkacak! Kafalarında bu var!
Bannon bölünmenin detaylarını tartıştı, planlarını anlattı.
Kurulan hükümet de İtalya'yı bölecek hükümetti. Şimdi birçok gizli adım atıldı ve Veneto'nun bağımsızlığı birkaç yıl içinde gerçekleşecek.
Ancak önce İtalya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması gerekiyor. Peki adamlar bunları düşünürken TÜRKİYE'yi PAS MI GEÇİYORLAR!
Hayır! Elbette hayır! Türkiye'nin istenilen kıvama gelmesi için tek şart ORTADOĞU'nun karışması... ARAP BAHARI benzeri bir ayaklanma uzun zamandır isteniyor. Bütün bunların bir haftada olması elbette mümkün değil.
Ama 2019'un hiç de tekin bir yıl olmayacağını unutmayalım...
Çünkü adımlarını bu yönde atıyorlar!
Bölünen her ülke, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanacak. AMAÇ DA BU!
ABD İÇ DENGELERİNDEKİ TÜRBÜLANSIN NEDENİ, BÜYÜK PLANI SÜRDÜRÜRKEN YAŞANAN GERGİNLİKLER...
Ortadoğu'da gerginliğin yaşanması için ABD'nin bölgeden çıkması gerekiyor.
En azından resmi olarak...
Çünkü ABD'nin çıktığı bölgeleri karıştırmak, Washington'ın aranan başkent olmasını sağlayacak. Sonra aynı bölgeye tekrar giriş yapmış gibi görünen Washington, toprakların sahibi olacak.
GİTMEYECEKLER, GİTMİŞ GİBİ YAPACAKLAR!
Ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerde verilen eğitimlerin belki de tamamı, bölünen Avrupa'yı bilinçaltına yerleştirdi.
Bölünmesi planlanan ülkelerin tamamında bu çalışma 5 yıldır yükselen bir grafik olarak sürdürülüyordu. Şimdi bunun karşılığının alınması dönemine girildi. Yani 2019, bunun start yılı olacaktı ve oldu!
Toplumsal kaygıların arttığı ülkelerde, güçlü demokrasi algısı azalır. ABD de Avrupa'da ekonomik krizle bu algının ortaya çıkmasını sağlayacak.
Örneğin Bavyera'da yaşayanlar ya da Veneto'da yaşam sürenlerin tamamı, ayrılık sonrası daha zengin olacaklarını biliyor. "Bavyera Alman ekonomisinin yüzde 50'si.
Neden Bavyera çalışırken, diğerleri bunun refahını sürsün" mottosuyla hareket edecekler!
Almanya bunu da gördüğü için AVRUPA ORDUSU diye bastırıyor. Ancak ortağı Fransa bile büyük planda kendini düşünüyor! Bu nedenle sessiz ve derinden Bavyera'nın ALMANYA'dan ayrılmasını istiyor. Çünkü Fransa hem Bavyera hem de Almanya ile ilişkilerini devam ettirerek, asıl patron olma planı yapıyor.
Büyük kaoslar ve sonrasında yaşanacak krizlerin şekillendireceği dönemdeyiz.
Buna karşı koymak da günümüzde pek kolay değil.
Çünkü artık yeni bir düzen isteniyor. Bu düzenin nasıl şekilleneceği de ortada. Yani yumuşak geçiş olmayacak. Ciddi ve sarsıntıları güçlü olan bir geçiş yaşanacak. PARA hızla yer değiştiriyor. Çin de Avrupa da finansal olarak zorlanmaya başladı... PARAYI TAKİP EDEREK OLACAKLARI bir ölçüde çözeriz. Silah sesine de bakarak gidişatı görürüz!
Bu yıl zor ve sancılı... Sadece TÜRKİYE çok akıllı ve ön alan bir ÜLKE! Hem para ile hem silah ile savaşmakta... Ve yol alabilen tek ülke olmakta...
Yıllar sonra filmlerde romanlarda göreceğimiz TARİH, şu an yazılmakta.
Türkiye de kendi tarihini yazma amacında... Hem de büyük kaosun arasında!
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