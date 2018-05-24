Saldırı 10’dan
Yazılanlara çizilenlere odaklandığınızda bambaşka bir noktaya geliyorsunuz.
Bugün sadece bizim değil başka ülkelerin de konusu DÖVİZ... Dolar ya da Euro... Bir tsunami başlatıldı.
Hedefler de belli. Gelen saldırının GERÇEKTE İÇİ BOŞ!
Yani DOLAR'ın gerçek değeri şu an geldiği nokta değil.
Ülkede işleyen çarklar yerinde, tüketim kalıpları yerinde, üretim kalıpları yerinde ama BİR GÜÇ KRİZ İÇİN bastırmakta.
Daha doğrusu KAĞIT ÜZERİNDEN, SİYASİ HEDEF BELİRLENMEKTE.
Türkiye'yi kontrol etmek için devleti ele geçirmek için yapacakları son şey DOLAR'la gelmekti geliyorlar. Daha önce de böyle geleceklerini çok kez yazdık çizdik... Gidenlerden gelenlere kadar YAZILMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR! Nedense herkes susmakta.
Bunu hiç anlamıyorum. Ülke meselesi klişe sözcüklerle geçiştiriliyor! NİYE?
Anlamıyorum izliyorum!
Neyse...
Konunun bir yerinden gidelim ilerleyelim... Anlamaya çalışalım...
Operasyonun büyüklüğü hakkında fikir sahibi olmamızda yarar diye düşünüyorum...
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye karşı ekonomik operasyonun dozunu arttırdı. Bu bekleniyordu. Sürpriz değildi.
Washington her istediğini almaya alıştığı için kendini HAKLI görmekte. İşin en garip tarafı burası...
Washington'un ANKARA'dan talepleri oldu. Eski alışkanlıkları gereği isteklerinin hemen yapılacağını yerine getirileceğini düşündüler sanıyorum...
Akdeniz
Tutuklu Pastör Brunson
Tutuklu generaller
NATO ile restleşme (S-400)
Menbiç operasyon planı
Afrin operasyonu
OHAL
İran-Rusya ile birlikte 11 ülke ile doları devre dışı bırakma
Merkez bankasına baskı
İsrail'le çatışma ortamı...
Washington, bu 10 madde üzerinde, Türkiye'den geri adım atmasını talep etti.
Hatta birçok toplantıda bu konularda ortak bir yol bulunabileceğini söyledi.
Ancak bütün yollar onların kazanması şeklinde sonuçlanıyordu. Ankara haliyle MİLLİ ÇIKARLAR NEDENİYLE GEREĞİNİ YAPMAK İSTİYORDU
BASTIRIYORDU... Aslında ekonomik saldırının daha önce başlaması planlanıyordu. Türkiye'ye sıcak para girişinin sürmesi halinde ekonomik operasyonların etkisiz olacağını gören Washington, ilk olarak 3 ülkeyi hedef seçti.
İŞTE BURASI ÇOK ÖNEMLİYDİ!
Ara sıra ÇEVRELEME operasyonları hakkında yazdığım yazmak istediğim de buydu!
Öncelikli olarak İspanya'ya uygulanan baskı, yatırımın düşmesine neden oldu.
İspanya 27 farklı yatırım ile Türkiye'de 11.7 milyar doları yönetiyordu. İlk sırada İSPANYOLLAR vardı. İkinci sırada İngilizler vardı. 123 farklı yatırım ile 8.3 milyar dolar... Sonra gelen ise KATAR'dı! Onlar da 21 farklı yatırım ile 7 milyar doları kontrol ediyordu...
Ekonomik saldırı önce buradan başladı.
Bu arada ABD de 170 farklı yatırım ile 5 milyar dolar ile yürüyordu buralarda...
ÇEVRELEME başlayınca Türkiye'ye sıcak para akışının kesilmesi sağlandı.
Önce piyasalar sıcak paranın çekildiğini gördü. Ardından işadamları da bu yönde adımlar attı. Yurt dışına giden ama hala net rakamı bilinmeyen milyarlarca dolar vardı! Bu Türkiye'nin ekonomik saldırı için açık pozisyona düşmesine neden oldu! Şartlar oluşunca da startı verdiler!
Türkiye'nin elinde sadece sıcak para akışı vardı. Bu büyük kozdu. Hatta 2013'te birkaç gün içinde 10 milyar dolarlık bir çıkış olduğunda bile Türkiye'de sorun hissedilmemişti. Çok güçlüydü yapı!
Çünkü sıcak para girişi devam ediyordu.
Ülkeyi sallayan 2001 ekonomik krizinin sadece 1.5 milyar dolarla yapıldığını unutmamak gerekiyordu.
Şimdi ise durum farklı. Türkiye 100 milyar dolarlık bir fırtınanın önüne katılmak istenmekte. Çok daha güçlü gelmek niyetindeler. Çünkü TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE değil. Bunu bilirler!
Türkiye'ye sıcak para girişi olsa bu türbülans iki günde atlatılır. Ama yok...
Ancak gelenlerin de GELME süresi 24 HAZİRAN AKŞAMINA KADAR!
Ötesi yok!
Ancak bütün bunlar Washington'un Türkiye'ye zarar vermek isteğini ortadan kaldırmıyor. BU NET ORTADA!
Bu konuda kimsenin tereddüdü yok.
Ancak BEYAZ SARAY ve etrafı ne kadar zarar verebilir bilmiyor! Verebilir mi? Onu da bilmiyor! Ama deniyorlar!
Çünkü ortada kocaman bir AKDENİZ KARTI var. Dün de yazdığım gibi TÜRKİYE'nin eli çok ama çok güçlü. Paylaşımların olacağı zaman pay alması muhtemel oyuncular devre dışı bırakılır. Türkiye'ye yapılmak istenen bu!
Türkiye AKDENİZ'den ORTADOĞU'dan vazgeçtiğini açıklasa DOLAR 3 TL olur! Durum bu kadar net! VERDİĞİN ZAMAN, ALDIKLARI ZAMAN
RAHAT BIRAKIRLAR! Bu nedenle bu sınavın er ya da geç yaşanması gerekiyordu. Sonucu millet belirleyecek...
Bu da NET!
Eğer hep birlikte bu fırtınayı atlatırsak TÜRKİYE kocaman bir güç olacak.
Geriye dönüp bu günlere baktığımızda anlatacak çok şeyimiz olur! Türkiye sıcak para için elbette adımlar atıyordur.
Ancak ABD'nin 4 ülke ile başlattığı operasyon garip şekilde 101 ülkeyi de içine çekti... Bu basınç haliyle dostlarımızı bile uzağa itmekte. Hatta biri "105 ülke şu an ANKARA'ya karşı pozisyon almaya zorlanmakta" diye not düşüyordu!
Türkiye ekonomik sıkıntılarla saldırılarla vakit kaybederken, bölgede çok önemli kararlar alınacak. Başta Akdeniz olmak üzere, Türkiye'nin anlaşma masasına bile oturmadığı tüm konular teker teker Washington'ın istediği yönde ilerleyecek. Kafalarındaki bu! Bizi dışarıda tutarak ileriye gidecekler yani.
Alacakları sonuçlar kendileri için çok önemli. Bizim de kaybedeceklerimiz...
Bu nedenle oyunu doğru okumak gerekmekte. Bazılarının neşelendiğini biliyorum. Görüyorum. Anlamadıkları herkesin aynı gemide olduğu gerçeği...
Gemi batarsa kimsenin neşesi uzun süreli olmaz... Saldırı karşısında YABANCI ile aynı çizgide olmak nasıl bir ruh hali anlamakta zorlanıyorum...
Devam...
Para dünyadaki en büyük operasyonel güçtür. Bu güç kimde daha fazlaysa sadece ülkede değil, kıtalarda da söz sahibi oluyor. ABD, Türkiye için uyguladığı ekonomik operasyonu birçok ülke için de devreye sokmuş durumda.
Yaklaşık 11 ülke şu anda Türkiye gibi operasyon altında. Sert rüzgarlarla başa çıkmaya çalışmaktalar...
Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha çok gündemde olmasının nedeni ABD ile ilişkilerindeki derin kırılmalar. Rusya ve İran hariç diğer ülkeler, Washington'ın taleplerini karşılamaya başladı. FED Başkanı Jerome Powell, "Büyük Amerika" dedi.
Powell ayrıca, "Attığımız adımlar, global politika normalleşmesinden doğması beklenen riskleri arttırıyor.
Bunu gayet iyi biliyoruz" dedi. Bu açıklama dolarla işgal hareketini gösteriyor. FED'in attığı her adım, doların etkisinin daha da sert hissedilmesini sağlıyor. Bunun bir süre daha böyle devam edeceğini, aynı zamanda operasyonların olduğu ülkelerde ise daha sert hissedileceğini doğruluyor. Amaç da bu!
FED'in de operasyonlara destek vermesi, doların daha da güçleneceğini gösteriyor. Bu iyice gün yüzüne çıktı. Birkaç yıl sonra dolar çok güçlü olmayacak. Ancak güçlü dolarla zaten işgal tamamlanmış olacak. Obama da devam etseydi, Hillary de gelseydi bu durum değişmeyecekti. PARA ANAVATANINA DÖNERKEN BORCU DOLAR OLANLAR canını kurtarmaya çalışıyor. Ya varlıklar ya bankalar ya paralar ya ülkeler gidecek...
İstedikleri bu! Herkes işgali görmek için asker top tüfek bekliyorsa yanılıyor.
PARA ile her eve her dükkana her fabrikaya her bankaya girerler... Bir de olası bir krizle düşen fiyatları göz önüne getirdiğinizde önce girerler sonra ikinci turla kalanları da cebe indirirler...
Zor bir dönem gibi dursa da hiçbir final kolay değildir... KOLLEKTİF AKILLA atlatmamız gereken bir süreç bu! Karşıdakiler son kozlarını oynuyorlar.
Etkili mi? Evet etkili. Güçlü mü? Evet güçlü! Peki pes mi edelim geri mi çekilelim? Teslim mi edelim...
Küçük ve iddiasız olmaya mı karar verelim? Burada bizim büyük olduğumuz gerçeğini unutalım mı?
Karar sizde! Final 24 Haziran'da...
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- Ergün Diler
- Saldırı 10’dan
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