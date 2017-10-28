Ankara’nın yolu
Bizden böyle bir akım çıkıp dünyayı etkiler mi? Çok zor! Ama dünya kocaman fikirlerin etrafında döner. Bizde ağır basan duygusallıktır... İçinden geçtiğimiz zaman diliminde dünyayı değiştirecek fikirler çatışmaktadır. Galip gelen DÜNYANIN YENİ PATRONU olacak... Bizim de bölgenin de geleceğini etkileyecek olan bu!
Mesela pek çok PAPA, New York ziyaretlerinde kutsal saydıkları bir binaya gider! 17 katlı KIRMIZI TUĞLALI binayı ziyaret ettikleri zaman "Görevimi başarıyla yaptım" mesajını verirler. Bu bina OPUS DEİ 'nin ana karargahıdır! VATİKAN, PAPA ve PENTAGON yan yanadır!
Bilmeyiz. Pentagon, Opus Dei ve Vatikan arasında görünmeyen ÜÇGEN vardır.
Opus Dei'nin mistik gücü, Vatikan'ın ruhani gücü Pentagon'un silahıyla birleşince etkisi ve önemi daha da yıkıcı olur. Buna inanılır!
Bu uzun yıllardır süren bir ortaklıktır. Opus Dei mi Vatikan'ı, Vatikan mı Opus Dei'yi yönetiyor. Bunun bir önemi yoktur. Çünkü her ikisi de Pentagon'un hedeflerine doğru yol alır. Silahların gölgesinde yürür yani!
Bu birliktelik hiçbir resmi kayıtta yer almaz!
Ama böyledir. Pentagon, dini yapılarla hep yakın olmuştur. Çünkü dini yapıların etki alanları hep büyüktür ve kullanılmaya müsaittir.
Bu ittifak dengenin bir tarafı gibi durur!
Bir de madalyonun diğer yüzü var!
İngiltere-Çin ekseni...
Çin'de uzun zamandır merakla beklenen seçimler gerçekleşti. POLİTBÜRO tayin edildi! Bu Yeni Dünya Düzeni için son derece önemli bir adımdı. Seçimlerde ABD için yıkım kararları çıktı. Biz takip etmesek de edemesek de ABD'ye karşı uygulanacak olan tedbirler ve atılacak adımlar netleşti.
Çin Devlet Başkanı Cinping, ÇKP Politbüro Daimi Komitesi, ÇKP Genel Sekreterliği, ÇKP Merkezi Askeri Komitesi Genel Sekreterliği'ndeki görevlerini 5 yıl daha sürdürecek. ÇKP Merkezi Askeri Komitesi de yenilenerek 11 üye sayısı 7'ye düşürüldü.
Çin yeni yapılanmaya giderken hedef Amerika Birleşik Devletleri'ydi! Öncelikli olarak Çin, Yeni İpek Yolu'nda rezerv para olarak doları oyundan çıkardı. Yeni İpek Yolu'nda yer alacak 65 ülke dolar dışında para birimleri kullanacak. Özellikle dijital para Bitcoin, Yeni İpek Yolu'nun merkezinde yer alacak. Politbüro ve Politbüro Daimi Komitesi üyeleri, Yeni İpek Yolu'nun Amerikan İmparatorluğu'nu bitirecek en önemli güç olduğunu ve bunun için 65 ülke ile yakın ilişkilerin güçlendirilmesini kararlaştırıldı. Tabii 65 ülke içindeki stratejik noktalardaki ülkeler, Politbüro için 'hassas' bölge olarak kabul edildi.
Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi, Türkmenistan, Kazakistan, Afganistan ve Özbekistan'ın Yeni İpek Yolu için çok önemli olduğuna ve bu ülkelerdeki Amerikan etkilerinin azaltılması için Çin desteğinin arttırılmasına karar verildi.
YOL'un sağlıklı yürümesi için bölgeden ABD'nin silinmesi gerekiyordu! Çin-İngiltere ekseni buna ihtiyaç duyuyordu. Yoksa kendi kurdukları yol Washington'un eline geçerdi. Ama bu sanıldığı gibi kolay değildi.
Mücadele gerektiriyordu. Ve bu yaşanacaktı.
Özellikle Türkiye'nin son dönemde ABD ile yaşadığı sorunlara sessiz kalan Çin, yakın zamanda Türkiye'nin yanında yer alacaktı. Bunu ilan edecekti. Kararlardan biri buydu! Çünkü Türkiye Yeni İpek Yolu için vazgeçilmez bir ülke. Politbüro'nun tek güç olduğu Çin'de, eylül ayında tarihin en büyük darbesi yaşandı. Çin Merkez Bankası, Politbüro'nun gücünü hiçe sayarak Bitcoin'in halk arasında kullanılmasını yasakladı. Bu durum Politbüro'nun yapısının da değişmesine neden oldu.
Çünkü Politbüro'nun iki eski üyesinin, Washington'la yakın teması ortaya çıktı.
Bitcoin operasyonunun merkezinde yer alan bu iki kişinin üyelikleri düşürüldü. Pentagon destekli bazı önemli ailelerin Politbüro'da etkili olduğunu görmek, Çin'i yaraladı.
Belki de Bitcoin için yaptıkları bu hamle, İpek Yolu'nun geleceğini kurtardı. Çünkü birkaç yıl sonra beklenmedik bir darbe, İpek Yolu'nu bitirebilecek kadar etkili olabilirdi.
Küresel sistemi değiştiren, diğer ülkelerle de entegre olan Çin, 65 ülke ile kuracağı yeni birlikle Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü bitirmeye kararlı! İngiltere Çin'i destekliyor. Bir ara ilişkiler gerildiyse de destek devam etmekte! Sorunların hepsi kısa zamanda çözüldü. Çin, İngiltere ile güçlü ilişki kurduğu anda Rusya ile mesafe sorunu yaşıyor. Çin, ABD hariç tüm ülkelerle ortaklık yapabileceğine inanıyor. İngiltere ise çok güçlü bir şekilde Çin'de ağırlığını hissettirmek istiyor. Çin de bunu kabul etmiyor. Çünkü Çin nakit para rezervinde çok güçlü. Hiçbir ülkenin öngörülerini kabul etmek zorunda değil.
Etmiyorlar da... Akıllı devlet! Kararları birçok kez düşündükten sonra alıyor ve asla geri adım atmıyorlar...
Çin yeni dönemde aktif olacak. Bu durum Pentagon'un da Çin'in olduğu bölgelerde aktif olmasına neden olacak.
Pentagon silah kullanacak, Çin ekonomik olarak adımlar atacak. Çin, Ortadoğu'da da adımlar atmak istiyor. Özellikle enerji konularındaki anlaşmalarını büyütmek istiyor. Pentagon da enerji açığı büyük olan Çin'in önünü kesmek için, güçsüz bırakmak için, Afrika'da ve Ortadoğu'da operasyon üstüne operasyon yapıyor!
Pentagon, Çin'le yakın ilişkiler kuran enerji şirketlerine baskı yapıyor. Ortadoğu'daki enerji kaynaklarının hakimiyeti Pentagon'a geçerse, Çin'in İpek Yolu hayal olur. Aksi durumda ABD için kaçınılmaz son kapıyı çalar ve yıkım başlar! Durum bu kadar net ve keskin! Etrafımızdaki bütün gelişmelerin nedeni de bu! Dünyaya Barzani'den Esad'dan Selman'dan ya da Sisi'den bakarsanız doğru sonuca ulaşma ihtimaliniz çok zayıftır! Oyun kuranlar ve yapmak istedikleri ortada! Bunların ışığında ilerlemek ve olacakları anlamak durumundayız!
Petrol Çin'le yakınlaşırsa, Amerika Ortadoğu ve Afrika'dan gitmek zorunda kalır. Eğer Ortadoğu ve Afrika'da Pentagon güçlü olursa, Çin hızla küçülmeye başlar.
Bu dengenin içinde ve dışında yer alan ülkeler de etkilenecek. Kararların hızlı ve doğru alındığı ülkelerin öne çıktığı döneme girdik. Kararsız kalan ülkeler büyük yıkımın içinde olacaktır. Hem 1990'ların başındaki IRAK operasyonuna hem de 2003'teki harekata böyle bakmak durumundayız.
İKİZ KULE saldırılarına da aynı şekilde!
Brexit'e de... Hiçbir KÜRESEL güç boşuna bir karar almaz. Oyun büyüktür ve herkes lehine çevirmek istemektedir. Bu oyunu biz kurmasak da değiştirecek olan ender ülkelerden biriyiz. Şu an için ANKARA "Washington!" diye sesini yükseltse İPEK YOLU Amerika'nın olur! Işık hızıyla hem de! Aksini söylediğinde de ABD için sarsıntı başlamaktadır...
Başımıza bu kadar dert açılmasının nedeni de budur! Kendi sorunlarını, mücadelelerini bizim üzerimizden götürüyorlar! Mecburlar! Çünkü oyunu kuran olmasak da sonucu değiştirecek ülkeyiz. Son dönemdeki EKONOMİK ABLUKA da bunun sonucu! Rıza Sarraf davasının dedikoduları, ekonomik türbülansın hammaddesi! Bir de Pentagon'un zoruyla ABD ve Avrupalı bazı bankaların işbirliği de var! Amaç içeride sıkıntı meydana getirip Erdoğan'ı tasfiye etmek. EN azından kendi kulvarlarına çekmek! Bunun için gelmektedirler. Büyük savaşın büyük cephelerinden biri buradadır!
Ve bugünden yarına bitecek gibi değildir!
Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla önlemleri alsa da toplantının bitiminde uluslararası saldırı gecikmeden başlamaktadır!
FETÖ, YPG, PYD, DEAŞ, EL KAİDE bu savaşın oyuncularıdır. Herkes kendi takımına kazandırmak istemektedir!
Bütün oyuncuların görüldüğü ender yerlerden biri de bizim topraklarımızdır!
Önemini düşünün!
Türkiye kimin yanındaysa kazanan o olacak! Etrafımızda cereyan eden aslında DÜNYA savaşı! Anlamadığımız bu!
Yakında çok daha net göreceğiz!
Para ile silah kendini iyice hissettirecek!
Bekleyelim.
NOT: Geçtiğimiz günlerde NİJER 'i yazdım! Orada David Johnson, Bryan Black, Jeremiah Johnson ve Dustin Wright isimli ABD askerlerinin infaz edildiğinden söz ettim. Bu isimler URANYUM uzmanıydı. ABD için Nijer ve uranyumu hayati önem taşıyordu! Bu olaydan sonra ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford konuştu: "Nijer'de 4 ABD askerinin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırının bizde etkisi çok fazla oldu. Nijer'de operasyonları durdurma kararı almıştık. Ancak bu saldırı, Amerikan ordusunun ülkedeki operasyonlarının çok yönlü olmasının önünü açtı. Ordularımız, Nijer'de operasyonlarını arttıracak..." Katalonya BAĞIMSIZLIK olayına da böyle bakın! Büyük kavganın küçük ve önemli cepheleri... Savaş büyüyecek!
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- Ergün Diler
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