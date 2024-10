Ergün Diler

İSRAİL, Tahran'da İRAN DEVLETİNİN korumasındaki HAMAS lideri Haniye'yi kaldığı odada tasfiye etti mi?

ETTİ... HİZBULLAH lideri karizmatik isim Nasrallah'ı sığınağında F-35'lerden attığı bombalarla öldürdü mü?

Öldürdü. Öncesinde TAYVAN'da üretilen çağrı cihazları için Macaristan ve Bulgaristan'da paravan şirketler kurdu. Nasrallah'ın talimatıyla CEP TELEFONLARINDAN uzaklaşan yapı, ÇAĞRI CİHAZLARINA yöneldi. TAYVAN'da üretilen cihazlar MOSSAD'ın kurduğu şirketler üzerinden ROMA'da yapılan pazarlıkla HİZBULLAH'a satıldı. İçindeki patlayıcılarla birlikte... Aynı anda düğmeye basıldı, HİZBULLAH hiç yaşamadığı şoku yaşadı. Öncesinde ve sonrasında hem HAMAS'tan hem HİZBULLAH'tan pek çok önemli ismi hedef aldı. Tasfiye etti. DOĞRU MU?

Kesinlikle doğru...

Böylesine bir destekle yürüyen TEL AVİV'in 7 EKİM SALDIRILARINI bilmeme ihtimali, duymama ihtimali yoktu! "FALSE FLAG" bir operasyon gerçekleştirildi. Tıpkı 11 EYLÜL saldırıları gibi... İSRAİL'in aldığı emirle bölgeyi ve dünyayı değişime götürecek eylemlere başlaması için KUVVETLİ bir gerekçeye ihtiyaç vardı. HAMAS bunu yaptı! Bunu verdi! Konser alanları basıldı 1000'den fazla insan öldürüldü, bir o kadarı da kaçırıldı. İsrail'in yıllardır yaptığı katliamlar unutuldu. CEVAP VERMEK İÇİN GEREKLİ ZEMİN HAZIRLANDI. Düğmeye basıldı ve o el hala düğmede! Doğru mu? Net...

Ben de 7 EKİM saldırısıyla beraber "BUNU YAPAN AMERİKA.

İSRAİL'in önünü açıyor. Bölgede ve dünyada yeni bir dönem başlıyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. DİKKAT" diye yazdım... Hem içeride hem küresel çapta bunu tek ben dile getiriyordum.

Kimse olan biteni anlamıyordu.

Meseleyi HAMAS-HİZBULLAH-İSRAİL üçgenine sıkıştırıyordu. Olay derindi. Siyasetçiler de askerler de gazeteciler de ıskalıyordu. Herkes kendi konfor alanından bakıyordu gelişmelere...

Açalım...

Hatırlayıp ilerleyelim... Değişim KASIM SÜLEYMANİ'nin ölümüyle başladı. Bağdat'ta DRONE'larla vuruldu. Aynı zaman diliminde İran nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade, başkent Tahran'da aracına düzenlenen silahlı saldırıyla öldürüldü. SADDAM'la KADDAFİ ile ABD karşıtlığını öne alan isimler ve BAAS rejimleri sindirildi. Bitirildi.

ARAP BAHARI ile başlayan tahterevallinin bir ucuna İHVAN geçti.

HAMAS ile... Onun da silinmesi gerekiyordu. BAAS gidiyor, İHVAN-HAMAS- HİZBULLAH kalıyordu.

Hepsi birden SUUDLAR'ın da KÖRFEZ'in de korkulu rüyasıydı.

HASSAS NOKTA BURASIYDI!

Cetvelle çizilen devletlerin, para içinde yüzen yönetimleri korkudan uyuyamıyordu. Korku büyüdükçe Amerika'ya bağlılık artıyordu. Tek tek Washington'a geliyorlardı... Plan tıkır tıkır işliyordu.

ORTADOĞU'da bunlar olurken RUSYA komik bir gerekçeyle UKRAYNA'ya daldı. Amerikan medyası uydu görüntülerini günlerce yayınlayıp savaşı haber verdi.

Amerika, KUZEY AKIM BORU HATLARINI patlattı. AVRUPA ile RUSYA arasındaki ilişkiye son verdi.

Bir süreliğine... Enerji AVRUPA'nın da tıpkı bizim gibi YUMUŞAK KARNI'ydı! Gaz da petrol de kesilince bir de NÜKLEER SİLAH korkusunu yaşayınca hızla Washington'a koştular.

ARAPLAR gibi... Zaten bekleniyorlardı.

Buyur ettiler. AVRUPA KÜRESEL İDDİASINI çöpe attı. BİRLİK olarak DERİN AMERİKA'ya sığındılar.

Bittiler! Bu hamle ÇİN'e gönül veren başta ALMANYA olmak üzere AB'yi sarstı. Gerileme başladı. Volkswagen bile fabrikalarını kapatmaya başladı.

Amerika AVRUPA'yı yanına alıyor, Çin'i ötede yalnız bırakıyor, Avustralya- Japonya-Güney Kore ve Hindistan'la da çevreliyordu. DONANMASI zaten devamlı BAYRAK gösteriyordu.

Oyunu görenlerin başında ÇİN LİDERİ CİNPİNG geliyordu.

CIA'nın sahibi olduğu Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Given adlı gemi, SÜVEYŞ KANALI'nda yan yatıyor trafiği durduruyordu. Bu doğrudan ÇİN'e uyarıydı! Pekin meseleyi biliyordu. Uyarıları alıyordu. İnşaat sektöründeki kriz de büyümenin yavaşlaması da AMERİKA'nın yaptığı

derin hesaplardan bazılarıydı...

Bu nedenle Cinping bir süre önce büyük AMERİKAN şirketlerinin patronlarını ve CEO'larını ağırladı.

"Bizi sakın terk etmeyin" dedi.

Cinping iki büyük pazarını yani hem AVRUPA'yı hem Amerika'yı kaybediyordu. Bir de yanı başında 700 milyon 25 yaş altı nüfusu olan HİNDİSTAN'ın kendisine karşı hazırlandığını izliyordu. APPLE bile son ürününü orada üretiyordu! Çin'i Başkan Nixon'la beraber büyütmeye başlayan Amerika'nın Pekin'e yenilmesi dramatik olurdu. Ben hiç ihtimal vermesem de ANKARA'da buna inanan çok isim vardı.

DERİN MAHFİLERDE ŞÖVALYELERİN birleşmesiyle HİNDİSTAN önemli oyuncu olacaktı.

Daha önce ÇİN'e verdikleri imtiyazı, şimdi onlara devredeceklerdi. Bu da defalarca yazdığım gibi HİNT-AVRUPA KORİDORUNUN hayata geçmesi demekti. KORİDORDAKİ ENGEL OLMA İHTİMALİ BULUNANLARIN DA TASFİYESİ KAÇINILMAZDI. İHVAN-HAMAS-HİZBULLAH bu nedenle bitecekti.

KÜRESEL KONTRAT vardı. Büyük bir savaştı bu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ın bindikleri helikopterin havada patlaması (Belki çağrı cihazı havada patladı) Şİİ EKSENİNE kararlılığın gösterilmesi açısından tepeden en ciddi uyarıydı!

Olay yerinde İSRAİL imzası görülse de asla ve kat'a yalnız değillerdi. CIA ve ortak istihbarat ağı GÖKYÜZÜNDEN bilgi yağdırıyordu!

İşin Türkiye'yi ilgilendiren pek çok yönü vardı. Türkiye'nin istemediği tehlikeli ve riskli bulduğu Büyük Ortadoğu Projesi, İsrail'e verilen görevle Amerika'nın sahne alışıyla başka bir kulvardan başka bir şekilde yürüyordu. Amerika ORTADOĞU'da AKDENİZ'deki enerjiyi ve trafiğini ele geçirip en büyük iki rakibi AVRUPA BİRLİĞİ ile ÇİN'i durduruyor kontrol ediyordu. İMPARATORLUKLARINI SÜRDÜRMEK için acımasızca ilerliyorlardı. İleride çok kişinin yanılgısı olacak olan RUSYA ise yakın durduğu, destek verdiği İRAN'a dayak atılırken sessiz kalıyordu.

Kalmak zorundaydı. Putin en yakın sırdaşlarından olan oligarklar Lev Leviev ve Roman Abramovich'in ilişkileri üzerinden Chabad Hahamı Berel Lazar'ın liderliğinde Yahudi dünyasına bağlanıyordu... Ukrayna lideri Zelenski'nin de YAHUDİ olduğunu düşününce, kurguyu anlamak zor olmuyordu. Rusya asla ve kat'a ÇİN'in yanında BRICS de falan kalamazdı. Kısa süreliğine oraya park ettiler o kadar. Lavrov önceki gün ne diyordu: BRICS İÇİN YENİ ÜYE DÜŞÜNMÜYORUZ...

Amerika para üzerinden, enerji üzerinden, tedarik zincirleri üzerinden, formatlanan kapitalizm üzerinden, yapay zeka üzerinden, NATO üzerinden yeni kurguyu sahneye koyuyordu. Türkiye bunun dışında bırakılıyordu. Ekonomik baskılar ve YPG gibi unsurlar da günü geldiğinde kullanılmak üzere bize karşı büyütülüyordu. Amerika, HAMAS'ın 7 Ekim saldırısından bir gün sonra donanmasının en yeni ve en büyük savaş gemisi grubu olan USS Gerald R. Ford'u KIBRIS açıklarına yolluyordu.

Hedef TÜRKİYE'den başkası değildi. Mesaj doğrudan ANKARA'ya yollanıyordu. "KARIŞMAYIN UZAK DURUN" diyorlardı.

"BURADAKİ KAYNAKLARI SİZE VERMEYECEĞİZ" diyorlardı.

Defalarca yazdığım gibi Türkiye'nin BU KÜRESEL KURGUYU BOZAMASA DA ENGELLEME ihtimali vardı. Biliyorlardı. Ankara IRAK'la "KALKINMA YOLU PROJESİ" başlatıyor imzalar atılıyor ancak KERKÜK'te SİHA'larımız düşürülüyordu! Aslında dün de yazdığım gibi OBAMA ile Mayıs 2013'te kopan ilişkilerin faturasını önümüze getirmek istiyorlardı. Yaşanan sorunlardan gerilimlerden sonra DOĞU'ya yönelişimiz doğruydu.

Ancak çok gerçekçi değildi. Yapılan her toplantının notları CIA'ya gidiyordu. Paranın değerini de gümrük duvarlarının boyunu da onlar belirliyordu... Önümüzde bizi bekleyen çok ama çok ciddi bir süreç vardı...

Yeni bir algoritmaya, yeni bir politikaya, yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. BATI BLOK'unun oyununu doğru KOD'layıp her şeye rağmen büyük pay alma şansımız var! Tabii bence...