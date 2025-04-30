"Yarısı Bizden" kampanyası hibe tutarı ne kadar oldu? Kredi ödemeleri nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kampanyada, İstanbul 'da dönüşüme giren yapılar için sağlanan hibe, kredi ve taşınma desteğinde artışa gidildi.

Anadolu Ajansı

Yarısı Bizden kampanyası hibe tutarı ne kadar oldu?

Başkan Erdoğan, "Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarları artıyor. 700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.