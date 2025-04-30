"Yarısı Bizden" kampanyası hibe tutarı ne kadar oldu? Kredi ödemeleri nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kampanyada, İstanbul'da dönüşüme giren yapılar için sağlanan hibe, kredi ve taşınma desteğinde artışa gidildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kampanyada, İstanbul'da dönüşüme giren yapılar için sağlanan hibe, kredi ve taşınma desteğinde artışa gidildi.
Yarısı Bizden kampanyası hibe tutarı ne kadar oldu?
Başkan Erdoğan, "Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarları artıyor. 700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.
Konutlar için destek kalemleri şöyle güncellendi:
İş yerleri için ise yeni destekler şu şekilde belirlendi:
Kredi ödemeleri nasıl olacak?
Kredi taksitleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor.
10 yıla kadar vadeli kredi ödemelerinin ilk yılında faiz uygulanmıyor.
Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılacak.
Kampanya, İstanbul'da depreme karşı dayanıklı ve güvenli yapılar oluşturmayı hedeflerken vatandaşlara önemli mali kolaylıklar sunmaya devam ediyor.