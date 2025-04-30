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"Yarısı Bizden" kampanyası hibe tutarı ne kadar oldu? Kredi ödemeleri nasıl olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarının artırıldığını açıkladı. Gelişmelerin ardından "Yarısı Bizden" kampanyası hibe tutarı ne kadar oldu? Kredi ödemeleri nasıl olacak? soruları merak ediliyor. İşte kampanyaya ilişkin tüm detaylar.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 15:53 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:03
Yarısı Bizden kampanyası hibe tutarı ne kadar oldu? Kredi ödemeleri nasıl olacak?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kampanyada, İstanbul'da dönüşüme giren yapılar için sağlanan hibe, kredi ve taşınma desteğinde artışa gidildi.

Anadolu Ajansı Anadolu Ajansı

Yarısı Bizden kampanyası hibe tutarı ne kadar oldu?

Başkan Erdoğan, "Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarları artıyor. 700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı Anadolu Ajansı

Konutlar için destek kalemleri şöyle güncellendi:

  1. Hibe: 700 bin TL'den 875 bin TL'ye çıktı
  2. Kredi: 700 bin TL'den 875 bin TL'ye yükseltildi
  3. Taşınma desteği: 100 bin TL'den 125 bin TL'ye çıkarıldı

İş yerleri için ise yeni destekler şu şekilde belirlendi:

  1. Hibe: 350 bin TL'den 437 bin 500 TL'ye yükseltildi
  2. Kredi: 350 bin TL'den 437 bin 500 TL'ye çıkarıldı
  3. Taşınma desteği: 100 bin TL'den 125 bin TL'ye artırıldı

Anadolu Ajansı Anadolu Ajansı

Kredi ödemeleri nasıl olacak?

Kredi taksitleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor.

10 yıla kadar vadeli kredi ödemelerinin ilk yılında faiz uygulanmıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılacak.

Kampanya, İstanbul'da depreme karşı dayanıklı ve güvenli yapılar oluşturmayı hedeflerken vatandaşlara önemli mali kolaylıklar sunmaya devam ediyor.

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