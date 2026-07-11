Doğum sonrası beyin kanaması geçiren avukat felç kaldı: 6 kişi yargılanıyor

İzmir'de yaşayan avukat Şinda Zorooğlu Akçay'ın hayatı, ilk bebeğini dünyaya getirirken kabusa döndü. Riskli gebelik nedeniyle takip edilen Akçay, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre saatlerce bekletildi, gerekli müdahale gecikti. Tansiyonunun 180'e yükselmesinin ardından acil sezaryene alınan genç kadın, doğumdan sonra beyin kanaması geçirdi.

Yaklaşık iki saat sonra fark edilen kanama nedeniyle ameliyat edilen Akçay hayata tutundu ancak vücudunun sağ tarafı felç kaldı ve konuşma yetisini büyük ölçüde kaybetti. Yaşanan bu trajedinin ardından avukat eşi Levent Akçay konuyu yargıya taşıdı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Takvim Kaynak Tercihleri

ADLI TIP: TIBBİ EKSİKLİK VAR

Adli Tıp Kurumu raporunda; preeklampsi şüphesiyle takip edilen gebeden alınan kan örneklerinin zamanında incelenmemesi ve sonuçların erken sorgulanmamasının net bir 'tıbbi eksiklik' olduğu vurgulandı. Hastanın hayati bulgularını ve tansiyon takiplerini düzenli olarak kayıt altına almayan ebeler L.D. ve R.Y.'nin kusurlu olduğu belirtilirken; Dr. K.K.'nin ise zehirlenmenin ağırlaştığını gösteren laboratuvar ve klinik bulgulara rağmen kan sonuçlarını zamanında değerlendirmeyerek acil sezaryen kararında geciktiği, bu nedenle eylemlerinin tıp kurallarına uygun olmadığı alt çizilerek açıklandı.

Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; Kadın Doğum Uzmanı Dr. K.K. "bilinçli taksirle yaralama", hastane personeli L.D., M.S.Y., O.A.T., Ö.N.M. ve R.E. ise "taksirle yaralama" suçlarından tutuksuz olarak yargılamaya devam ediyor.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam