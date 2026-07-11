ASELSAN 1.5 milyar euroluk hava savunma sözleşmesi imzaladı
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı, hava savunma sistemlerinin seri üretim projelerine ek olarak 1.5 milyar euroluk sözleşme imzaladı
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ASELSAN, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak yaklaşık 1.5 milyar euroluk yeni bir sorumluluk üstlendi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1 milyar 470 milyon euro olan sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE, tüm irtifa ve menzillerde hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf edebiliyor. Sistemler sistemi olarak tanımlanan ÇELİKKUBBE'nin, 'Hedefi tespit et, değerlendir, karar ver ve imha et' şeklinde görev yaptığı belirtildi.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Ekonomi