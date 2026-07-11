Saran ve Cebeci'ye 10 yıl hapis istemi: İddianame hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması tamamlandı. Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci ve iş insanı Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Savcılık, her iki şüphelinin de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep etti.

Ela Rümeysa Cebeci. (Fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

"ÇOK İÇTİK" DEDİ

İlk aşamada spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında işlem başlatıldı. Konuşmalarda Cebeci'nin "Bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde", "E hani ekmiştin, ben Escobar mıyım nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım yol birkaç dal takılalım" yazdığı, Saran'ın ise "Öyle yok bende" ve "Çok içtik" şeklinde yanıtlar verdiği görüldü.

Haber: Deniz YUSUFOĞLU

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Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel