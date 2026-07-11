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LGS sonuçları açıklandı: 452 öğrenci tam puan aldı

LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci, 90 sorunun tamamını yaptı, 500 puan aldı. Adıyamanlı iki kardeş 3 yıl arayla bu başarıyı yakaladı.

Kaynak Gazete
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LGS sonuçları açıklandı: 452 öğrenci tam puan aldı

LGS'ye bu yıl 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu, sınava katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. Sınava giren 994 bin 358 öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Buna göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS sonuçları açıklandı: 452 öğrenci tam puan aldı-2

TERCİHTE 10 OKUL

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı. Tekin, "Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz" dedi.

Adıyaman'da depremzede Kerem Polat, 500 tam puan aldı. 2023'te ağabeyi Ahmet Polat da birinci olmuştu. Kerem Polat, ağabeyinin okuduğu İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih edeceğini söyledi.

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LGS sonuçları açıklandı: 452 öğrenci tam puan aldı-3

KONTENJANLAR NE OLDU?

LGS sonuçları açıklandı: 452 öğrenci tam puan aldı-4 Bu yıl LGS'yle öğrenci alacak liselerin Türkiye genelindeki toplam kontenjanı 198 bin 899 oldu. Okul türlerine göre 2026 LGS kontenjanları şöyle:

Lise TürüÖğrenci Sayısı
Anadolu Liseleri60.886
Anadolu İmam Hatip Liseleri43.706
Fen Liseleri38.700
Anadolu Teknik Programları27.900
Anadolu Meslek Programları18.497
Sosyal Bilimler Liseleri9.210

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