LGS sonuçları açıklandı: 452 öğrenci tam puan aldı

LGS'ye bu yıl 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu, sınava katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. Sınava giren 994 bin 358 öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Buna göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

TERCİHTE 10 OKUL Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı. Tekin, "Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz" dedi. Adıyaman'da depremzede Kerem Polat, 500 tam puan aldı. 2023'te ağabeyi Ahmet Polat da birinci olmuştu. Kerem Polat, ağabeyinin okuduğu İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih edeceğini söyledi. Takvim Kaynak Tercihleri