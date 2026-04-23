FARUK ERDEM

Bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.Dünyada çocuklar için bayramı olan tek ülkeyiz… Bütün çocuklarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum.Onlar hepimizin geleceği… Ancak bugünlerde çocuklarımızı hedef alan dijital bir tehlikeyi konuşuyoruz.Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acılar aslında bu tehlikenin bir neticesi olarak ortaya çıktı… Hepimizin çocukları var. Allah olmayanlara da nasip etsin. Çocuk bir evin neşesi, bereketi… Onları korumak, devlete, millete, insanlığa hayırlı birer evlat olarak yetiştirmek öncelikle anne babalar olarak bizlerin vazifesi… Bu görevi üzerimizden atamayız, atmamalıyız. Anne babalar çocuklarını iyi yetiştirmek mecburiyetinde… Bunu ne sadece devlete, ne sadece öğretmene havale etme ya da devretme gibi bir lüksümüz olamaz.Öğretmenler elbette bu konuda en büyük yardımcımız. Devlet onların eğitimi, güvenliği için ortam sağlamakla görevli, amenna. Ama birinci sorumluluk anne ve babada.Herkesin tekrar şapkasını önüne koyup bu sorumluluğu bir kere daha düşünmesi, kendisini sorgulaması ve eksiklerini gidermesi lazım.Rahatımız bozulmasın,diye küçücük çocukları tablete, cep telefonuna teslim etmenin sonuçlarını görüyoruz.Bu konuda devletin aldığı tüm tedbirleri desteklemek, uygulamak bizim sorumluluğumuzda.Devletin tüm kurumları harekete geçmiş durumda.hafta başı kabine toplantısı sonrası bu konunun ne kadar ciddi ele alındığını bir kere daha duyurdu. Alınan tedbirleri sıraladı. Ardındanyasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi.Ankara'dan muhabir arkadaşımızdeile konuştu ve yasada yapılacak değişiklikleri yazdı.Bütün bu çalışmaları manşetlerimizden duyurduk.15 yaşa getirilen sosyal medya koruması ile başlayan süreç, bu ortamlardaçocuklara saldıranları ortaya çıkaracak şekilde teknik düzenlemelerle devam edecek.Dijital ortamlardaki tehlikeleri haberlerimizde sık sık vermeye çalışıyoruz.Denetimsiz dijital yayın mecraları, oyun siteleri, video içerik kanalları, sosyal medya ortamları çocukları hedef alanların, toplum ahlakını yerle bir etmeyi amaçlayanların birer aracı haline geliyor.Üstelik çocukları zehirleyenler bu ülkenin insanının parasını da ceplerine indiriyor… Alınacak yasal önlemler ile bunlara 'dur' denilecek olması yüreğimize su serpiyor.Hükümet tüm imkanları seferber ederek çocuklarımızı koruyacak tedbirleri alıyor. Öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz fedakarca çocuklarımıza sahip çıkıyor hiç şüphe yok.