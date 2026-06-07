Sarıyer'de kahreden ölüm: Kız arkadaşını kurtarmak isterken canından oldu
Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren kız arkadaşını kurtarmak için dalgalara atlayan 19 yaşındaki Fırat Bilgin, yoğun bakımda verdiği 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Genç yaşta gelen acı ölüm sevenlerini yasa boğdu...
Giriş Tarihi:
Acı olay, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Ayşe S., denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
İddiaya göre; durumu fark eden 19 yaşındaki Fırat Bilgin ise, kız arkadaşını kurtarmak için denize girdi. Ancak Bilgin de boğulma tehlikesi atlattı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Ayşe S. ile Fırat Bilgin, sağlık ekiplerine teslim edildi.
İddiaya göre; durumu fark eden 19 yaşındaki Fırat Bilgin ise, kız arkadaşını kurtarmak için denize girdi. Ancak Bilgin de boğulma tehlikesi atlattı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Ayşe S. ile Fırat Bilgin, sağlık ekiplerine teslim edildi.
AYŞE HASTANEDE
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fırat Bilgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayşe S.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay anına tanık olan Ahmet Özkan, bölgede cankurtaran eksikliği olduğunu ve denizin dalgalı olduğunda tehlikenin arttığını belirtti.
SONRAKİ HABER
Tarihe geçen en önemli Türk pilotları
ÖNCEKİ HABER
Adalette çifte standart algısı çöktü
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam