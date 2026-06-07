Sarıyer'de kahreden ölüm: Kız arkadaşını kurtarmak isterken canından oldu

Fırat Bilgin (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fırat Bilgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayşe S.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay anına tanık olan Ahmet Özkan, bölgede cankurtaran eksikliği olduğunu ve denizin dalgalı olduğunda tehlikenin arttığını belirtti.