CANLI YAYIN
Geri

Sarıyer'de kahreden ölüm: Kız arkadaşını kurtarmak isterken canından oldu

Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren kız arkadaşını kurtarmak için dalgalara atlayan 19 yaşındaki Fırat Bilgin, yoğun bakımda verdiği 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Genç yaşta gelen acı ölüm sevenlerini yasa boğdu...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Sarıyer'de kahreden ölüm: Kız arkadaşını kurtarmak isterken canından oldu
Acı olay, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Ayşe S., denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
İddiaya göre; durumu fark eden 19 yaşındaki Fırat Bilgin ise, kız arkadaşını kurtarmak için denize girdi. Ancak Bilgin de boğulma tehlikesi atlattı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Ayşe S. ile Fırat Bilgin, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Fırat Bilgin (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)Fırat Bilgin (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

AYŞE HASTANEDE

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fırat Bilgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayşe S.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay anına tanık olan Ahmet Özkan, bölgede cankurtaran eksikliği olduğunu ve denizin dalgalı olduğunda tehlikenin arttığını belirtti.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sarıyer'de kahreden ölüm: Kız arkadaşını kurtarmak isterken canından oldu-3 Sarıyer'de kahreden ölüm: Kız arkadaşını kurtarmak isterken canından oldu-4 Sarıyer'de kahreden ölüm: Kız arkadaşını kurtarmak isterken canından oldu-5
Takvim Kaynak Tercihleri
Türk Hava Kuvvetleri'nin efsaneleri: Tarihe geçen en önemli Türk pilotları
SONRAKİ HABER

Tarihe geçen en önemli Türk pilotları

 Yargıda çifte standart algısı çöktü: Rümeysa Eker hakkında işlem yapıldı
ÖNCEKİ HABER

Adalette çifte standart algısı çöktü
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler