Bakanlığın evlilik kredisi desteği Köse ailesine yuva oldu: İkinci bebekle 150 bin TL'lik borç sıfırlandı
Maddi imkansızlıklar ve aile desteğinin olmayışı içinde yuva kurmaya çalışan Onur ve Ferda Köse çiftinin hayatı, devletin sunduğu evlilik kredisiyle tamamen değişti. 150 bin liralık devlet desteğiyle evlenen çiftin ikinci bebekle birlikte borçları da sıfırlandı.
Giriş Tarihi:
Hem Ferda hem de Onur Köse, eğitim hayatlarını geçim mücadelesi için erken bırakmak zorunda kalarak iş hayatına atıldı. Terzi, ayakkabıcılık ve markette kasiyerlik gibi çeşitli işlerle geçimlerini sağlayan genç çift, yuvalarını kurmak istediklerinde ailelerinden destek göremedi. 2025 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek genç çiftlere sağladığı 150 bin liralık evlilik kredisinden yararlanan 26 yaşındaki Onur ve 29 yaşındaki Ferda Köse, sıcak yuvalarını kurdu.
ZOR DURUMDAYDIK
Başvuru sürecinin ardından Bakanlığın evlilik öncesi eğitimlerine de katıldıklarını anlatan Ferda Köse, " Eşimle evlenmek istediğimizde ailem 'durumu yok' diyerek karşı çıktı, istemedi. Kendi ailem de maddi durumu olmadığı için yardım etmedi. Maddi durumumuz sıfırdı. Haberlerde evlilik kredisini duyunca e-Devlet üzerinden başvuru yaptık ve hemen onaylandı. Bizi çağırıp aile içi iletişim ve ekonomik durum yönetimi gibi aile olmakla ilgili birçok konuda uzun uzun eğitimler verdiler. Şimdi bile o eğitimin faydalarını görüyoruz" dedi.
NEFES ALDIK
2025 yılının Nisan ayında evlenen çift, ilk çocuklarının ardından kısa süre sonra ikinci bebeklerini de kucağına aldı. Asgari ücretle ev kirası, faturalar ve çocukların masraflarını karşılamakta zorlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle rahat bir nefes alan Onur Köse, yaşadıkları şaşkınlığı ve mutluluğu şu cümlelerle ifade etti: "İkinci çocuk tamamen sürpriz oldu. Cumhurbaşkanımızın 'ikinci çocukta borçlar silinecek' müjdesini ilk duyduğumuzda inandırıcı gelmedi, yalan haber sandık. Ama gerçek olduğunu öğrenince dünyalar bizim oldu. Resmen üstümüzden koca bir yük kalktı. Devletimiz sığındığımız yuvayı borçla ezdirmedi."
ZOR DURUMDAYDIK
Başvuru sürecinin ardından Bakanlığın evlilik öncesi eğitimlerine de katıldıklarını anlatan Ferda Köse, " Eşimle evlenmek istediğimizde ailem 'durumu yok' diyerek karşı çıktı, istemedi. Kendi ailem de maddi durumu olmadığı için yardım etmedi. Maddi durumumuz sıfırdı. Haberlerde evlilik kredisini duyunca e-Devlet üzerinden başvuru yaptık ve hemen onaylandı. Bizi çağırıp aile içi iletişim ve ekonomik durum yönetimi gibi aile olmakla ilgili birçok konuda uzun uzun eğitimler verdiler. Şimdi bile o eğitimin faydalarını görüyoruz" dedi.
NEFES ALDIK
2025 yılının Nisan ayında evlenen çift, ilk çocuklarının ardından kısa süre sonra ikinci bebeklerini de kucağına aldı. Asgari ücretle ev kirası, faturalar ve çocukların masraflarını karşılamakta zorlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle rahat bir nefes alan Onur Köse, yaşadıkları şaşkınlığı ve mutluluğu şu cümlelerle ifade etti: "İkinci çocuk tamamen sürpriz oldu. Cumhurbaşkanımızın 'ikinci çocukta borçlar silinecek' müjdesini ilk duyduğumuzda inandırıcı gelmedi, yalan haber sandık. Ama gerçek olduğunu öğrenince dünyalar bizim oldu. Resmen üstümüzden koca bir yük kalktı. Devletimiz sığındığımız yuvayı borçla ezdirmedi."
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam