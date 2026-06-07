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Ankara'da cinnet anları: Etimesgut'ta 3 yaşındaki öz kızını bıçakla rehin alan baba etkisiz hale getirildi

Elindeki bıçakla 3 yaşındaki kızını rehin alıp pencereden sarkıtan baba M.D., mahalleye korku dolu anlar yaşattı. Polis, devreye girdi. Adam, etkisiz hale getirildi. Çocuk, kurtarıldı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Ankara'da cinnet anları: Etimesgut'ta 3 yaşındaki öz kızını bıçakla rehin alan baba etkisiz hale getirildi
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşanan olayda M.D., eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı. Çocuğu pencerede babasının elindeki bıçakla gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getiren M.D. isimli şahıs, 3 yaşındaki öz kızını bıçakla rehin aldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)Ankara'nın Etimesgut ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getiren M.D. isimli şahıs, 3 yaşındaki öz kızını bıçakla rehin aldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

KÖPEK YARALANDI

Güvenlik önlemleri alan ekipler, şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak sonuç alınamayınca, çocuğun hayatının tehlikede olması nedeniyle özel harekat ekipleri operasyon düzenledi. Müdahalede çocuk, burnu bile kanamadan kurtarılarak sağlık ekiplerince gözlem altına alındı.
Baba yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında bir polis köpeği de yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Ankara'da cinnet anları: Etimesgut'ta 3 yaşındaki öz kızını bıçakla rehin alan baba etkisiz hale getirildi-2 Ankara'da cinnet anları: Etimesgut'ta 3 yaşındaki öz kızını bıçakla rehin alan baba etkisiz hale getirildi-3 Ankara'da cinnet anları: Etimesgut'ta 3 yaşındaki öz kızını bıçakla rehin alan baba etkisiz hale getirildi-4
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