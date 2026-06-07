Ankara'da cinnet anları: Etimesgut'ta 3 yaşındaki öz kızını bıçakla rehin alan baba etkisiz hale getirildi
Elindeki bıçakla 3 yaşındaki kızını rehin alıp pencereden sarkıtan baba M.D., mahalleye korku dolu anlar yaşattı. Polis, devreye girdi. Adam, etkisiz hale getirildi. Çocuk, kurtarıldı...
Giriş Tarihi:
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşanan olayda M.D., eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı. Çocuğu pencerede babasının elindeki bıçakla gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KÖPEK YARALANDI
Güvenlik önlemleri alan ekipler, şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak sonuç alınamayınca, çocuğun hayatının tehlikede olması nedeniyle özel harekat ekipleri operasyon düzenledi. Müdahalede çocuk, burnu bile kanamadan kurtarılarak sağlık ekiplerince gözlem altına alındı.
Baba yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında bir polis köpeği de yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
KÖPEK YARALANDI
Güvenlik önlemleri alan ekipler, şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak sonuç alınamayınca, çocuğun hayatının tehlikede olması nedeniyle özel harekat ekipleri operasyon düzenledi. Müdahalede çocuk, burnu bile kanamadan kurtarılarak sağlık ekiplerince gözlem altına alındı.
Baba yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında bir polis köpeği de yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam