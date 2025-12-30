PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 31 senelik emek ve başarı
FARUK ERDEM

FARUK ERDEM

Tüm Yazıları
faruk.erdem@takvim.com.tr

31 senelik emek ve başarı

Eklenme Tarihi 30 Aralık 2025

GAZETEMİZ TAKVİM yayın hayatında 31 yılı geride bıraktı. 'Türkiye'nin gazetesi' ve 'Halkın sesi' olma özelliğini hiç kaybetmeden, doğruları yazmaktan korkmadan, Hakkın ve haklının yanında olarak devletine, milletine hizmet ile geçen 31 yıl...
Muhabirinden yazarına, editöründen sayfa sekreterine ve yöneticilerine kadar herkesin emeğinin olduğu 31 yıl...
Bu 31 yılın 23 yılına şahitlik etmek, benim için de büyük onur ve gurur...
Bugünlere gelmemizde her zaman desteklerini esirgemeyen ve yol göstericimiz olan Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Dr. Serhat Albayrak'a sonsuz teşekkür ediyorum.
TAKVİM'i hiç yalnız bırakmayan, hep yanımızda olan okuyucularımız en önemli destekçilerimizden. Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum.
Çalışma arkadaşlarım; en zor zamanlarda bile 'Önce gazetemiz' diyerek emekleriyle, bilgileriyle, tecrübeleriyle bu gazeteye güç veriyor. Onlara da teşekkür ediyorum.
DİJİTALDE FARKLI VE GÜÇLÜYÜZ
Sadece gazetemiz değil, dijital sitemiz takvim.com.tr de en özel haberleri en hızlı biçimde vererek farkını ortaya koyuyor. Djital sitemizdeki yöneticilere ve çalışan arkadaşlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Turkuvaz Medya'daki televizyon kanallarımız atv, A Haber, A Para, A Spor ve Vav TV, gazetemiz haberlerini, sayfalarını duyurarak bize büyük destek oldular.
Yöneticilerimize ve editörlerimize ekranlarını açtılar. TV kanallarımızın yönetici ve çalışanlarına da teşekkürü bir borç biliyorum.
Turkuvaz Medya bünyesinde her birimden yönetici ve çalışma arkadaşlarımızın, sektörümüzdeki paydaşlarımızın desteğini hep hissediyoruz. Bir teşekkür de onlara...
Reklam servisimiz...
Sektörün en önemli isimlerinden oluşan yöneticileri ve arı gibi çalışan satış ekibiyle hep yanımızda.
Sonsuz teşekkürler...
AYNI HEYECANLA DEVAM...
31 yıl sonra bugün de ilk günkü heyecanımızla, hepsi birbirinden değerli ekip arkadaşlarımızla okuyucularımıza en güzel gazeteyi sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
Ekonomiden siyasete, spordan magazine tüm alanlarda, meslek ilkelerini unutmadan, doğru, hızlı, güvenilir, etkin haberciliği sürdürmekte kararlıyız.
2026 yılında da yine okuyucularımızla birlikte en iyisini üretmeye devam etmek istiyoruz...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Teyzenin duası... 25 Ekim 2025, Cumartesi Tarihi günün manşetleri... 15 Ekim 2025, Çarşamba Emekliye refah payı müjdesi! Ocak ayında zam oranları eşitlenecek mi? İşte yapılan hesaplamalar... 02 Ekim 2025, Perşembe İç savaş CHP'nin genlerinde var 11 Eylül 2025, Perşembe
Şans Topu’nda bir kişiye 8.3 milyon
Bir kişiye 8.3 milyon
Süper Loto 7 milyon devretti
7 milyon devretti
Türkiye’de karakış alarmı! 7 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Okullarda kar tatili
Luis Enrique PSG’de tarih yazdı! 2025’te 6 kupayla Avrupa’ya damga vurdu
Kupa canavarı Luis Enrique
Fenerbahçe’ye kötü haber! Arturs Zagars’ta ikinci evre hamstring sakatlığı
Fenerbahçe Beko’da Zagars şoku