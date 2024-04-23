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Haberler Yazarlar FARUK ERDEM "İnsanlık onuru için soykırıma 'dur' de"
FARUK ERDEM

FARUK ERDEM

faruk.erdem@takvim.com.tr
Tarihi 23 Nisan 2024

"İnsanlık onuru için soykırıma 'dur' de"

Gazze.. 200 gündür tarihin görmediği bir vahşete sahne oluyor. İsrail çoluk çocuk, genç yaşlı demeden bir soykırım yapıyor.
Ve dünya buna kör ve sağır…
Gerek Ahaber'deki sabah yayınlarımızda gerek gazete yazılarımızda bu zulmü, bu vahşeti dünyaya duyurmaya çalışıyoruz.
Bugün 23 Nisan… Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.. Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etti. Dünyada çocuklar adına tek bayram…
Gazze'deki vahşetin en mağduru ise çocuklar…
Onlar çocukluklarını bile yaşayamadan, büyüyemeden vahşice katlediliyor…
Kurtulanlar, hastalıktan, açlıktan hayatını kaybediyor.
17 bin çocuğun öldürüldüğü söyleniyor.
Açık hapishaneden gelen bilgiler sınırlı. Çoğu var azı yok…
Ve yine söyleyelim dünya bu vahşete kör ve sağır…
Bugün 23 Nisan…
Ahaber'de bugün Gazze'nin çocuklarını ağırladık…


Kerim, Muhammed, Esma, Esra, Meryem, Sare, Abdullah…
Yaşları küçük ama yürekleri kocaman…
Vatanlarından, arkadaşlarından, ailelerinden, okullarından evlerinden kaçmak zorunda kalan çocuklar…
Onlar şanslı, kaçamayanların durumunu ise bilemiyoruz.
Spiker arkadaşım Merve Tepe ile birlikte çocuklarla sohbet ettik canlı yayında…


Dillerinde aynı istek:
"İnsanlık onuru için soykırıma dur de…"
Ve çocuk olmadan büyüyen bu yavruların ağızlarında aynı dua:
"Ya Rab sana sığınıyoruz… Allahım onları sana havale ediyoruz…"
Yüzlerinde çocukça gülümseme, ama yüreklerinde derin acı…
Günahsız, suçsuz, masum, çocuklar…
Merve çocuklara büyüyünce ne olmak istediklerini soruyor…
İki meslekten başka cevap yok…


"Doktor olmak istiyorum…"
"Mühendis olmak istiyorum…"
Niçin bu iki meslek diye merak edince de cevapları aynı…
"Doktor olmak istiyorum çünkü yaralımız çok…"
"Mühendis olmak istiyorum çünkü yıkılan binalarımızı yeniden yapacağım…"
Birazcık insanlık kırıntısı olan biraz vicdanı olan bu vahşete sessiz kalamaz…
Çocuklarla bizi buluşturan Esenler Belediyesi'ne ve AFAD'a teşekkür ederiz.

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