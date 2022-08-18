Bakan Kurum, Eylül'de yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını belirterek, 'Bununla konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz' dedi...
EYLÜL ayında yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz" dedi. 2012'de kentsel dönüşümün startının verildiği Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine ev sahipliği yapan Esenler'de basın mensupları ile bir araya gelen Kurum, yeni konut kampanyasının Eylül'de başlayacağını açıkladı.
Detayları Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirten Bakan Kurum, kampanyaya Emlak Konut Genel Müdürlüğü koordinesinde birçok firmanın katılacağını ifade etti.
EN AZ 1.500 TL
Kentsel dönüşümde desteğin artacağını vurgulayan Kurum, "Kira yardımlarını Eylül itibarıyla bölgesel olarak değişmek şartıyla bin 100 liradan bin 500 liraya çıkarıyoruz. 2 bin lira olan yerlerde de kira yardımlarımızı 2 bin 600 liraya çıkarmış oluyoruz. Konut maliyetlerine ilişkin destek olabilmek amacıyla vatandaşlarımıza bakanlığımız 600 bin liraya kadar kredi desteğinde, 600 baz puanda destek sağlamış olacak. 400 bin lira ve 400 baz puandı" diye konuştu.
230 BİNİ ACİL
Kurum, bakanlık olarak bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını aktardı.
"81 ilimizde 350 bin konutun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Hedefimiz, 2035'e kadar Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina bırakmamak. İstanbul'daki 230 bin konutun acil dönüşmesi gerekiyor" diyen Kurum, "İstanbul'da bugüne kadar 300 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Büyüklüğü 412 milyon metrekare olan 188 farklı alanda dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı. Kurum, Eylül'de detayları açıklanacak tarihi sosyal konut projesi için de "Açıklar açıklamaz fiyatlarda düşüşler gördük. Gençlerimiz bu umutla bu konutlardan alacak. Emekliler, engelliler, şehit ve gazi yakınlarıyla alt gelir grubundaki vatandaşlarımız ev sahibi olacak" dedi.
HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK
İBB'ye eleştirilerde bulunan Kurum, "17 Ağustos depreminin yıldönümündeyiz. Türkiye ve İstanbul deprem tehdidi altında. Dönüşüm mevzuatına dair eleştirilerle bir yere varılamaz.
Bakın biz sizin eleştirdiğiniz o mevzuatlarla 39 ilçede dönüşüm yapıyoruz. Bize 'Kentsel dönüşüm yapmak istiyorum, yardımcı olun' diyeceksin, projeni, planını getireceksin, biz de yardımcı olacağız.
Herkes elini taşın altına koyacak" dedi.
ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK AKILLI ŞEHRİ
"İSTANBUL'DAKİ önemli kentsel dönüşüm çalışmalarımızdan birini Esenler'de gerçekleştiriyoruz" diyen Kurum, "60 bin konut yapacağımız bu alan ülkemizin en büyük akıllı şehri olacak. Burada kuracağımız, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alacak kuluçka merkezleri, dene yap atölyeleri, AR-GE ve bilişim merkezleri ile yazılım atölyelerinde gençlerimiz yarının teknolojilerini öğrenecek.
Böylece girişimcilerin önünü açmış olacak ve 15 bin gencimizin istihdam edilmesi sağlamış olacağız" ifadesini kullandı.
Esenler'de tamamlanan 2 bin 30 konutun anahtarlarını Başkan Erdoğan'ın yarın vereceğini belirten Kurum, "2 bin 833 konutu da yıl sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.
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Konutta dev kampanya
Bakan Kurum, Eylül'de yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını belirterek, 'Bununla konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz' dedi...
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