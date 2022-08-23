Aracımız evimiz veya sağlığımız için birçok şirketin sunduğu ürünlerde seçimler yapıyoruz. Ancak burada fiyattan çok sunulan teminatlar önem kazanıyor.
TÜRKİYE'DE milyonlarca vatandaş evlerini araçlarını sigorta ettiriyor. Bunun yanında sağlık sigortası ürünlerini de kullanıyoruz. Çok sayıda sigorta şirketinin onlarca ürünü arasından seçim yaparken genel olarak fiyata baksak da uzmanlar burada asıl olanın teminatlar olduğunu hatırlatıyor.
Peki sigorta yaptırırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu uyarılar işinize yarayabilir.
SİGORTA sözleşmeleri sizin beyanınıza göre düzenleniyor. Burada gerçeğe aykırı veya eksik bilgi verdiğinizde poliçenizin iptaline ya da zararınızın karşılanmamasına yol açabilirsiniz
POLİÇENİZİ okumadan imzalamamalısınız.
Çünkü burada sunulan şartlar ileride sizin karşınıza çıkacaktır.
Ayrıca karşılıklı yükümlülükleri de buradan inceleyebilirsiniz.
YAPTIRDIĞINIZ poliçedeki teminatlar büyük ++şönem kazanıyor. İleride uğrayacağınız hangi zararların hangi şartlarda karşılanacağını mutlaka sigorta yaptırdığınız şirket yetkilisi ile müzakere ederek belirleyin. Bunların yazılı olmasını da sağlayın.
SİGORTA poliçesinde genel şartların dışında özel şartlar da bulunmaktadır.
Bu özel şartların sizin aleyhinize olmaması gerekmektedir.
POLİÇENİZİN ücretinin ve ödeme şeklinin net olmasına dikkat edin. İleride size ek borçlar çıkmasını önlemiş olursunuz
POLİÇELERİN özellikle de araçla ilgili sigortaların geçerlilik süresi 1 yıl olmaktadır.
Bu yüzden başlangıç ve bitiş tarihlerini mutlaka kontrol edin
TRAFİK sigortası ve kaskoda hasarsızlık indirimleri bulunmaktadır. Eğer daha önceki dönemde kazanız yok ise bu hasarsızlık indirimlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmelisiniz.
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Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
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Poliçenin detaylarına dikkat!
Aracımız evimiz veya sağlığımız için birçok şirketin sunduğu ürünlerde seçimler yapıyoruz. Ancak burada fiyattan çok sunulan teminatlar önem kazanıyor.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
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