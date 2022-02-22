Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalar 5 adımda sonuçlanacak. Öncelikle kapsam belirlenirken, daha sonra emeklilik şartları tespit edilecek ve konu tasarı haline getirilecek...
UZUN süredir gündemde olan ve çözüm arayışı süren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Geçen hafta EYT federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti. Şimdi ise konuyla ilgili bir komisyon kurulması gündemde. Yapılacak çalışma için 5 adımlı bir çözüm sistemi bulunuyor.
1-KAPSAMIN BELİRLENMESİ
Öncelikle kimlerin hak sahibi olacağının tespiti lazım. Böylece yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.
2- EMEKLİLİK ŞARTLARI
Kapsamın belirlenmesinden sonra emeklilik şartlarının da tespit edilmesi gerekiyor. Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın emekli edilmeleri şeklinde bir öneri bulunurken, burada farklı kurumlarda çalışmış (memur, esnaf, Bağ-Kur gibi) kişilerin hangi statüde emekli olacaklarının da tespiti gerekiyor. Burada belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de konuşulurken, kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu olabilecek.
3- MALİ BOYUTUNUN TESPİT EDİLMESİ
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın ile ilgili 5 milyon kişi gibi sayılar ortaya atılsa bile kesin bir rakam yok. Ancak farklı kurumlardan sigortalıların olduğu bir yapısı olması dolayısıyla çok sayıda insanı ilgilendiriyor.
Bu noktada kapsam belirlendiğinde sayı da ortaya çıkacak. Bu yönüyle kaç kişinin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanarak konunun mali boyutu da ortaya çıkarılacak. Burada kime hangi şartlarda maaş bağlanacağı da tespit edilecek.
4- UYGULAMA BİÇİMİ
Bu aşamada uygulamayla ilgili kısımların da tespit edilmesi gerekiyor. Yani hak sahiplerinin belirlenmesi, onların emeklilik işlemlerinin usul ve esaslarının tespit edilmesi önem kazanıyor. Örneğin; 8 Eylül öncesinde sigortalı olmuş ancak şimdi memur olarak çalışan birisi yasa çıktıktan sonra hangi kurumdan emekli olacak? Bu kişi memurluğa devam etmek istiyorsa EYT'li diye resen emekli mi edilecek? Bu gibi karmaşık soruların da cevap bulması gerekiyor.
5-YASALAŞMA AŞAMASI
Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra uygulamanın başlayabilmesi için yasal çalışmanın da yapılması gerekiyor. Bunun için de bir taslak metnin oluşturulması ve bunun TBMM gündemine gelmesi gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra uygulanması için de yönetmeliklerin çıkarılması gerekiyor.
- @farukerdem
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: FARUK ERDEM'a mesaj göndermek istiyorsanız.
FE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
EYT’ye çözüm rotası
Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalar 5 adımda sonuçlanacak. Öncelikle kapsam belirlenirken, daha sonra emeklilik şartları tespit edilecek ve konu tasarı haline getirilecek...
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Memura yeni gösterge 16 Şubat 2022, Çarşamba 3600 ek gösterge için süreç hızlandı. Hükümet ile Memur-Sen bugün bir araya geliyor. Masada konuşulacak alternatif...
- Milyonlara yeni maaş hesabı 30 Ocak 2022, Pazar Ocak'ta başlayan vergisiz asgari ücret tüm maaş hesaplarını değiştirdi. Maaşı asgari ücret olan da daha yüksek...
- Balıkçıdaki diplomasi 27 Ocak 2022, Perşembe İstanbul kara gömülmüş, insanlar gece boyunca eve gidememiş, yollar kapalı, toplu taşıma çökmüş... Perişanlık...
- EYT'liye emeklilik hesabı 26 Ocak 2022, Çarşamba Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışma yeniden gündeme geldi. Kapsam ve hak sahipleri belirlendikten sonra...
- Hesabını yap maaşını al 16 Ocak 2022, Pazar Türkiye'de Ocak ayı ile birlikte yepyeni bir ücret sistemine geçildi. Asgari ücretten ve tüm maaşlardaki 5004 liralık...
- Memura yeni gösterge
- Milyonlara yeni maaş hesabı
- Balıkçıdaki diplomasi
- EYT'liye emeklilik hesabı
- Hesabını yap maaşını al
- AGİ yok, vergi desteği var
- Vergisiz ücret hesabı
- Yeni zamlı maaşlar nasıl hesaplanacak? 2022 asgari ücret maaş hesabı nasıl olacak? İşte kuruşu kuruşu yeni maaşlarınızın hesabı
- Herkese vergisiz maaş
- Milyonlara yeni maaş rehberi