Kira geliri olana 7 bin TL indirim

Mart ayı ile birlikte gelir elde edenlerin beyanname dönemi de başlıyor. Burada en çok karşımıza çıkan ise kira geliri elde eden ev sahiplerinin vergileri...



TÜRKİYE'DE milyonlarca ev sahibi kiraya verdiği konut ya da işyerinden bir gelir elde ediyor. Birçok alanda olduğu gibi, kira geliri elde edenler için de bu gelirlerini beyan etme tarihi Mart ayı olarak belirlenmiş durumda.

Mart ayı içinde kira gelirini beyan eden ev sahibi daha sonra eğer bir vergi çıkarsa bunu ödüyor.

Giderlere ve istisnalara göre vergi çıkmadığı da oluyor. Ancak beyanname vermediklerinde ciddi cezalarla karşılaşabiliyorlar.

O yüzden artık internetten de kolayca yapılan beyanname işini ihmal etmemek lazım. Bu yazı dizimizde kira geliri elde edenlerin hem avantajlarını hem de yapmaları gereken işlemleri anlatmaya çalışacağız...



KİMLER BEYANNAME VERİR?

■ 2021 yılı içerisinde konut ya da işyerlerinden kira geliri elde edenler.

■ 2021 yılı içerisinde 7 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler.



KİRA BEDELİ AZ İSE NE YAPILIR?

■ 2021 yılı içinde aldığınız yıllık kira bedeli 7 bin lira ve aşağısında ise beyanname vermenize gerek kalmıyor.



İSTİSNA İKİ EVİ OLANLAR İÇİN DE GEÇERLİ Mİ?

■ 7 bin liralık istisna sadece tek bir mesken için uygulanıyor. Birkaç evi olup kira geliri elde edenler bunlardan sadece birinden 7 bin liralık istisnayı düşebilecek.



EVİNİ BEDELSİZ KULLANDIRANLAR NE YAPACAK?

■ Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, 'emsal kira bedeli' esas alınıyor.

■ Emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin yüzde 5'i kadar oluyor.

Örneğin; bir ev sahibi emlak vergisi değeri 500.000 TL olan bir apartman dairesini arkadaşına bedelsiz olarak kiraladığında, emsal kira bedeli hesaplanarak kira geliri ortaya çıkarılıyor.

Buna göre emsal kira bedeli yıllık 500.000 x % 5= 25.000 TL olacaktır.



BEYANNAME NASIL VERİLECEK?

■ İki türlü beyanname verme sistemi bulunuyor.

Götürü usulünde mesken kira gelirinden 7.000 TL istisna düşüldükten sonra, %15 oranında indirim uygulanıyor. Gerçek gider yöntemini seçenler, konut için yaptıkları sigorta ve diğer masrafları gider olarak yazabiliyor.



BEYANNAME NEREDE DOLDURULUYOR?

■ Beyanname doldurmak artık çok kolay.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesine girerek orada hazır beyannameler üzerinden bilgilerinizi yazabilirsiniz. Zaten sitede yapmanız gerekenler size anlaşılır bir dille ifade ediliyor.



NASIL HESAPLANIR?

GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ

2021 yılı kira geliri: 24.000

İstisna tutarı:7000

Kalan gelir tutarı: 17.000

Yüzde 15 götürü gider: 2.550

Vergiye tabi gelir: 14.450

Hesaplanan gelir vergisi (%15): 2.167,5 TL

Damga vergisi: 132,30 TL

Ödenecek toplam vergi: 2.299,80 TL



2021 VERGİ DİLİMLERİ

24.000 TL'ye kadar %15

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası için %20

130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası için %27

650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL, fazlası için %35

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL, fazlası için %40



YARIN: MASRAFLARINIZI DÜŞÜN, VERGİNİZ İNSİN...