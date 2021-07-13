Kamu personelinde yeni dönem

Devlet kurumlarında kullanılan ve milyonlarca kamu personelini yakından ilgilendiren bilgi sistemiyle ilgili yeni bir çalışma başlatıldı. Çalışma bittiğinde kamu personelinin tüm bilgi ve işlemleriyle ilgili yeni bir dönem başlayacak…

Kamuda personel bilgi sisteminde yenilikler geliyor. Yapılan çalışmaya göre kamu personel bilgi sistemi yönetimi ve kontrolü Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda olacak. Personel ile ilgili veriler sadece bu başkanlıkta toplanacak. Böylece tüm kadrolar ve bu kadrolara yönelik bilgiler Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda toplanacak. İşte diğer yenilikler…

*Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda bu çalışmaları yürütmesi için Kamu Personel Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı kuruluyor.

*Tüm kamu kurumları online olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına bağlı olacak.

*Kamu kurumları dolu kadro ve boş kadro değişiklik talepleri online yapılacak.

*Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel sisteminin envanterini tutacak. Hangi kurumda ne kadar yabancı dil bilen personel, ne kadar sertifikalı personel varsa kayıtlarda mevcut olacak.

*Kamudan ihraç edilen memurların takibi, disiplin cezaları alanlar, devlet memurluğundan çıkarılanların takibi yine Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yapılacak.

*Bu çalışmaların yapılabilmesi için tüm sistemler Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na devredilecek.

*Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak görevi Strateji ve Bütçe Bakanlığında olacak.

*Bu değişiklikler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile gerçekleşecek.