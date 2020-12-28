Asgari ücrete yüzde 21 zam

Brüt asgari ücret 2943 liradan 3.577,50 TL'ye çıkartıldı. Bu durumda net asgari ücret ise 2.324 lira 70 kuruştan 2.825,90 liraya çıkartılmış oldu. Artış oranı yüzde 21,5 olarak gerçekleşti. Bu artış sadece asgari ücreti değil birçok ödemeyi de değiştirdi. Faruk Erdem, işçilerin alacakları AGİ, işsizlik maaşı, Kısa Çalışma Ödeneği rakamlarını hesapladı. Memur ve emeklilerin alacakları zam oranlarıyla ilgili hesabı yaptı. İşte o rakamlar…

Buna göre en düşük yani bekar bir işçinin alacağı Asgari Geçim İndirimi 268,31 liraya çıktı.

En yüksek AGİ yani üç çocuklu eşi çalışmayan bir işçinin alacağı AGİ 456 lira 13 kuruşa çıkmış oldu.

Üç çocuklu eşi çalışmayan bir işçinin alacağı net asgari ücret bu durumda 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak

DİĞER DEĞİŞEN RAKAMLARA DA BAKALIM

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşının en alt rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

En düşük işsizlik maaşı: 1.431 lira

En yüksek işsizlik maaşı 2.862 TL

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneğinin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor. Kısa çalışma ödeneğinde en yüksek rakam ise brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor.

En düşük kısa çalışma ödeneği: 2.146,50 TL

En yüksek kısa çalışma ödeneği: 5.366 TL

BORÇLANMA MİKTARI

Askerlik, doğum gibi borçlanmalar yapacak olanlar ile kendi sigortasını ödeyenlerin aylık ödeme miktarları da değişti

Brüt Asgari ücret: 3.577,50

Bir günlük brüt ücret: 119,25 TL

30 günlük ödeme miktarı (Yüzde 32): 1.272 TL

Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Aylık) 3.577,50 TL

Asgari Ücret 2021 Net Ücret (Aylık) 2.825,90 TL

Artış oranı Yüzde 21.5

Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük) 119,25 TL

Asgari Ücret 2021

Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri

(01.01.2021 - 31.12.2021)

Brüt Ücret 3.577,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 35,78 TL

Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 TL

Gelir Vergisi 456,13 TL

Damga Vergisi 27,15 TL

Kesintiler Toplamı 1.019,91 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 268,31 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.825,90 TL

İşverene Maliyeti 2021

Asgari Ücret 3.577,50 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 554,51 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 71,55 TL

İşverene Toplam Maliyeti 4.203,56 TL

Asgari Ücret 2021 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar

Bekar 2.825,90 TL

Evli eşi çalışmayan 2.879,57 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2.919,81 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2.960,06 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 3.013,72 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 3.013,72 TL

Evli eşi çalışan 2.825,90 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 2.866,15 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 2.906,40 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 2.960,06 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 2.986,89 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 3.013,72 TL