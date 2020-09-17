FARUK ERDEM
- @farukerdem
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Örnek: FARUK ERDEM'a mesaj göndermek istiyorsanız.
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Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
İhtiyacı olana 1.000 TL
Bunun için e-Devlet'ten başvurmak çok kolay.
Türkiye salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında geliyor. Bunda hükümetin dinamik olarak salgın sürecinde aldığı hızlı kararlar çok büyük etken oldu.
Salgının başladığı Mart ayı ile birlikte tedbirler hemen devreye sokulurken, neye ihtiyaç duyuluyorsa o konuda aksiyon alınarak yaralar sarıldı. Gerek şirketler gerek esnaf ve gerekse çalışanlar için önemli destekler bir bir devreye sokularak hem işyerleri korundu hem de çalışanlar... Bu arada kısa çalışma ödeneği, ücret desteği ve işsizlik maaşı gibi sosyal desteklerle de vatandaşın nakit ihtiyacı anında karşılandı.
Bu süreçte yapılan desteklerden en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımlar oldu. Yaklaşık 6 milyon aileye 1.000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren devreye alınarak hane halklarının para ihtiyacı karşılandı, dezavantajlı gruplar korunmuş oldu. Bu süreçte ilk 2 fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme-içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı. Bu faz ile birlikte 1.8 milyon aileye de yardım ulaştırıldı.
Üçüncü faz için başvurular halen devam ediyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1.000 TL'lik yardımlar ödeniyor.
KİMLERE ÖDENECEK?
● Düzenli geliri olmayanlar,
● Günlük yevmiye ile çalışan işsizler,
● Her haneden bir kişi.
KİMLER ALAMAYACAK?
● Kamu işçileri, memurlar, emekliler,
● Kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar,
● Daha önce destekten yararlananlar.
NASIL BAŞVURULACAK?
e-Devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak.
HANGİ SORULAR SORULUYOR?
● Çalışıyor musunuz?
Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs) ● Aylık toplam geliriniz ne kadar?
● Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?
● Son su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?
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