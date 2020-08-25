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Dev keşfin şifreleri
TÜRKİYE'NİN Karadeniz açıklarında keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi uluslararası arenada yankılanmaya devam ediyor. Bu büyük keşif hem ekonomik hem siyasi hem stratejik açıdan Türkiye'nin konumunu çok daha ileri taşımaya başladı bile.
Bu keşif ve devamında gelecek yeni müjdeler sadece Türkiye'nin küresel enerji piyasasında söz sahibi olmasını sağlamakla kalmayacak, vatandaş olarak bizim de cebimize yansıyacak bir zenginliği ülkemize kazandıracak.
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, gazın potansiyel ekonomik değerinin mevcut fiyat trendleriyle 80 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve üretime geçmesi için de 6 milyar dolar yatırım gerektiğini açıkladı.
Bu ekonomik büyüklüğü, 320 milyar metreküplük keşfi küçümsemeye kalkan Türkiye düşmanı kimliksizlere bakmayın. Onların bu çırpınışları bile keşfin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi. Gelin rakamlarla dev keşfin bize kazandıracaklarına bir göz atalım...
VATANDAŞ KAZANACAK
● Türkiye yılda 40-45 milyar metreküp doğalgaz kullanıyor.
● Bunun için de her yıl 15 milyar dolar veriyor.
● Vatandaş ise yılda (2019) 1.700 lira doğalgaz faturası ödüyor.
● Sadece bu keşif ile yılda 15 milyar dolar cebimizde kalacak ve 7 yıl ihtiyacımızı karşılayacak.
● Vatandaş kendi gazımızı kullanacağından çok daha ucuz faturalarla karşılaşacak.
● Türkiye ekonomisine saldıranların en büyük argümanı olan cari açık sorunumuz da ortadan kalkacak.
● Türkiye enerji harcamaları olmasaydı 2019 yılında 42,17 milyar dolar cari fazla verecekti.
Yani kazandığından 42,17 milyar dolar daha az harcayacaktı. İşte bu doğalgaz keşfi ve devamında gelecek yeni müjdelerle dövizimiz cebimizde kalacak.
MASADA GÜÇLÜ OLACAĞIZ
Türkiye bu keşifle siyasi arenada da küresel enerji piyasasında da daha güçlü olacak. Enerjide dışa bağımlı ülke olmaktan çıkıp kendi enerjisine sahip ülke konumuna gelecek.
Savunma sanayisindeki milliliğin getirdiği güç gibi kendi enerjisine sahip bir Türkiye oyun kurucu olacak.
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