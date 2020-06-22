FARUK ERDEM
- @farukerdem
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Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Fazla mesai ücretine dikkat!
İş Kanunu'na göre, haftada 6 gün çalışan işçinin 1 gün hafta tatili hakkı vardır. Hafta tatili kullandırılması zorunludur. Hafta tatilinde çalışan işçiye işverenin toplam 2.5 yevmiye ödemesi gerekir. Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftada 45 saatten sonra yapılan çalışmalar fazla çalışmadır ve saat ücretinin yüzde 50 fazlasıyla ödenmesi gerekir.
■ Emeklilik yaşımı bekliyorum, sadece sağlık primi ödüyorum. Alacağım emekli aylığını etkiler mi?
Sadece sağlık primi ödüyorsanız yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödüyorsunuz demektir. Bu primle emekli olunamayacağı gibi, bunun emekliliğe olumlu ya da olumsuz etkisi olmaz.
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