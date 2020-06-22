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  • 22 Haziran 2020, Pazartesi

Fazla mesai ücretine dikkat!

■ Bazen normal mesai saatleri dışında fazla çalışıyor, bazen de hafta tatili günümüz olan pazar günleri fazla çalışıyoruz. Hafta tatilinde çalıştığımız mesai ücreti ile normal fazla mesai ücreti arasında fark var mı?
İş Kanunu'na göre, haftada 6 gün çalışan işçinin 1 gün hafta tatili hakkı vardır. Hafta tatili kullandırılması zorunludur. Hafta tatilinde çalışan işçiye işverenin toplam 2.5 yevmiye ödemesi gerekir. Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftada 45 saatten sonra yapılan çalışmalar fazla çalışmadır ve saat ücretinin yüzde 50 fazlasıyla ödenmesi gerekir.

■ Emeklilik yaşımı bekliyorum, sadece sağlık primi ödüyorum. Alacağım emekli aylığını etkiler mi?
Sadece sağlık primi ödüyorsanız yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödüyorsunuz demektir. Bu primle emekli olunamayacağı gibi, bunun emekliliğe olumlu ya da olumsuz etkisi olmaz.

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