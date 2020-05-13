FARUK ERDEM
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Malulen emeklilik için rapor gerekiyor
1800 günü tamamladığınızda emekli olamazsınız ancak malulen emekli olma hakkına kavuşabilirsiniz. Bunun için rapora sebep olan rahatsızlığınızın sigortadan sonra ortaya çıkmış olması gerekiyor. Bu da yetmiyor, SGK'ya başvurup hastaneye sevkinizi istemeniz ve heyet raporu almanız lazım. Bu raporun da SGK sağlık kurulunca onaylanması da gerekecektir. Malulen emeklilikte rahatsızlığın sigorta olduktan sonra, yani çalışırken ortaya çıkması, çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması ve bunun da raporla belgelenmesi şartı bulunuyor.
11/10/1969 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 01.04.1994. SSK'dan 7200 günüm var. Askerliği 1989-90 arası yaptım. Ne zaman emekli olurum? Ahmet KÖK
Verdiğiniz bilgilere göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 gün şartlarınız bulunuyor.
İşe giriş tarih aralığına bakıldığında askerlik borçlanması yaş şartını geriye çekmiyor. Priminiz tamam, yılınız tamam, yaşınızı doldurduğunuzda emekli olursunuz.
Eşim 1967 doğumlu. 1986 yılı SGK girişli. Şu anda SSK ve Bağ-Kur'lu olarak toplam 3444 gün ödendi. Ödemeye devam ediyoruz. Ne zaman emekli olabilir ve ne kadar daha ödemeliyiz? 3 çocuğumuz var.
İşe giriş tarihine göre eşinizin tam emeklilik için yaş şartı 42 ya da 43 olacaktır. Bunu gün ve ay durumu belirler. Kısmi emeklilik için ise 58 yaş gerekiyor. Yalnız prim gün şartı için eşinizin ne kadar Bağ-Kur, ne kadar SSK'lı olduğunun bilinmesi lazım.
Hangisi çoksa ona göre hesaplama yapılıyor. Ancak her iki durumda da bu prim günleri emeklilik için yetmeyecektir.
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