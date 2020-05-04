FARUK ERDEM
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Virüse 10 numara çözüm
Virüsün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla işyeri sahipleri ve çalışanlar için alınan 10'ar önlemi şöyle sıralayabiliriz:
ÇALIŞANA İŞ GÜVENCESİ
1- ÜÇ AY İŞ GÜVENCESİ: İşten çıkartma 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında yasaklandı. Süre 6 aya kadar uzatılabilecek.
2- ÜCRETSİZ İZNE MAAŞ: 17 Nisan 2020 sonrasında ücretsiz izne çıkartılan işçilere 3 ay boyunca günlük 39,24 TL ödeme yapılacak.
3- İŞSİZE 3 AY ÖDENEK: 15 Mart'tan sonra işten çıkartılanlar işsizlik maaşı alamazlarsa onlara da 3 ay boyunca günde 39,24 TL ödeme yapılacak.
4- MAAŞLAR DÜŞMEYECEK: Geçici olarak işleri duran ya da yavaşlayan işyerlerinde telafi çalışma süresi 4 aya çıkarıldı, maaş kaybı önlendi.
5- PRİM ŞARTI DÜŞTÜ: Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün olan prim şartı 450 güne, 120 günlük süre 60 güne düşürüldü. Daha çok işçi ödenekten yararlandı.
6- BİN TL DESTEK: Sosyal yardım alan 4.4 milyon vatandaşa yapılan 1.000 TL'lik destek imkanı 3. fazla birlikte yevmiye ile çalışan, işyeri kapanan, geliri yok olanlar için de genişletildi.
7- ASGARİ ÜCRETLİYE KREDİ: Asgari ücretle çalışanlara, emeklilere kamu bankaları 6 ay ödemesiz 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sundu.
Başvuruların yüzde 86'sı karşılandı, 27 milyar lira ödendi.
8- EMEKLİYE DESTEK: Emeklinin taban maaşı 1.500 TL'ye çıkarıldı, Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödendi.
9- KAMUDA YENİ DÜZEN: Kamu çalışanlarına esnek ve uzaktan çalışma imkanı getirildi.
10- EK KADRO: Kamu başta sağlık olmak üzere birçok alanda yeni işçi ve memur kadrosu açtı.
İŞVERENE DE DESTEK GELDİ
1- MAAŞLAR DEVLETTEN: Kısa çalışma ödeneği ile zora düşen işyerlerinde maaşları devlet ödedi.
2- BEYAN İLE ÖDENEK: Kısa çalışmada inceleme ertelendi, beyan ile işlemler hızlandırıldı. 1 çalışanı olan işyeri bile korundu.
3- MÜCBİR SEBEP KALKANI: İş kaybı yaşayan 16 sektör ve 1.9 milyon gelir vergisi mükellefi mücbir sebep kalkanıyla korumaya alındı.
4- VERGİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ: Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler 6 ay ötelendi. Beyanname verme de ertelendi.
5- NAKİT DESTEĞİ: Kamu bankaları birçok noktada işletmelerin, esnafın, KOBİ'lerin yanında yer alarak kredi desteği sağladı.
6- ÇEK KOLAYLIĞI: Karşılıksız çek suçunu işleyenlere 3 yılda borcunu ödeme imkanı getirildi.
7- HACİZ DURDURULDU: Tüm icra iflas takip ve talep işlemleri durduruldu.
8- SİCİL AFFI: Virüsün etkilerinin göründüğü dönem içindeki kart ve kredi borçlarındaki aksaklıklar sicile işlemeyecek.
9- TAKSİTLER ERTELENDİ: Kamu bankaları esnafın ve işletmelerin kredi ödemelerini 3 ay süreyle erteledi.
10- FATURA DESTEĞİ: Geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerlerinde elektrik ve doğalgaz sayaçları okunmayacak, fatura kesilmeyecek.
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