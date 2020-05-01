FARUK ERDEM
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Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Sosyal yardımlar herkesin yanında
20 Mart'ta kızım işten çıkarıldı. İşsizlik şartları tutmuyor. Bir kolaylık var mı? Mustafa AYDOĞDU
15 Mart'tan sonra işten ayrılanlardan işsizlik maaşı alamayanlara günlük 39.24 lira ödenek verilecek. 2 yöntem var. Kişi, işsizlik ödeneğine başvurmuş ve reddedilmişse yeni başvuru gerekmeyecek. İşsizlik ödeneğine başvurmayanların ödemeleri ise 'https://esube.iskur.gov.tr/' internet adresinden veya e-Devlet'ten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine gerçekleştirilecek. Kızınız eğer işsizlik ödeneği için başvurmamışsa bu yolla ödenekten yararlanabilir.
GELİRİ OLMAYANA 1.000 TL
Terziyim. İşyerimiz kapalı olduğu için gelirimiz yok oldu. Ne yapmalıyız? Emirhan ÇINAR
Sizin gibi günlük çalışan ve işyeri kapanan arkadaşlarımız için sosyal yardımlarda üçüncü faz açıldı. Oraya e-Devlet'ten başvurabilirsiniz. Ayrıca patronunuz kısa çalışma ödeneği için de başvurabilir. Ya da ücretsiz izin başvurusu yapıp ödenek de alabilirsiniz.
5 BİN TL ALTI GELİR
Kamu bankalarının verdiği 6 ay ödemesiz krediden nasıl faydalanabiliriz? Hüseyin KARACA
3 kamu bankası; 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar ve 0.49 faizli kredi başvurularını halen almaya devam ediyor. Bankaların internet sitelerinden ya da mobil uygulamalarından başvurunuzu yapabilirsiniz. Burada hane gelirinin 5 bin lira ve altında olması isteniyor.
İŞVEREN BAŞVURUR
Çalıştığım işyerim bir süredir kapalı. Kısa çalışma ödeneği için nereye başvurmam gerekiyor? Yeşim KARA
Başvurular İŞKUR'a yapılıyor. Ancak çalışanlar değil, işyeri yapıyor.
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