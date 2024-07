BAŞKAN Erdoğan'ın "Milli davamız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda İKTİDAR-MUHALEFET BİRLİĞİ" vurgusunun not tutulmasında büyük fayda var. Bilindiği gibi, 22 yıl önce iktidara geldiğinden bu yana Başkan Erdoğan'ın temel sözlerinden birisi BİRLİK VE BERABERLİK'tir.

Erdoğan, hem iç siyasette, hem dış siyasette yaptığı girişimlerde, BİRLİK SAĞLAYAN NOKTA VURUŞLARA imza atıyor. Milli davamız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde BİRLİK sağlamak için çok mücadele verdi. İktidar ile Ana Muhalefet Partisi'nin Kıbrıs meselesinde, ortak hareketi gerçekleştirdi.

KKTC'nin 50 yılı kutlamalarında BİRLİK MEŞALESİ yandı.

FİLİSTİN'DE BİRLİK için Başkan Erdoğan'ın görevlendirdiği Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mit Başkanı İbrahim Kalın, mekik diplomasisi yürüttüler.

Başkan Erdoğan-Türkiye, FİLİSTİN'DE DE BATI ŞERİA-GAZZE BİRLİĞİ'ni sağlamak için büyük çaba sarf etti, son olarak jeopolitik ÇİN HAMLESİYLE, FİLİSTİN'DE BİRLİK YOLU'nun açılmasını sağladı.

Evet... Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği JEOPOLİTİK ÇİN HAMLESİYLE çok önemli bir gelişme sağlandı. Astana'da Rusya lideri Putin ve Çin lideri Şi Cinping ile baş başa görüşmesinde, GAZZE'de siyonist Netenyahu'nun masum Filistinliler'e uyguladığı soykırımı durdurmak ve Filistinliler arasında BİRLİK sağlamayı öncelikle masaya getirdi.

Erdoğan'ın ÇİN hamlesi sonrası, FİLİSTİN'DE BİRLİK konusunda MÜTHİŞ BİR GELİŞME yaşandı.

Filistin'de koç başları Doğu Kudüs yönetimi - Fetih Hareketi ve Gazze yönetimi -Hamas, Pekin'deki görüşmelerin ardından imzaladıkları bildiriyle geçici uzlaşı hükümeti kurma kararı aldılar. Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan Pekin Diyaloğu'nu imzaladılar. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, geçici bir ulusal birlik hükümeti kurmak için acilen tüm gruplarla istişare görüşmelerine başlaması; bölünmenin etkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşı başta olmak üzere Filistinliler aleyhinde devam eden saldırılarının yol açtığı çıkmazdan kurtarılması, meselelerinin ele alınması kararlaştırıldı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden büyük memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Türkiye, Filistinliler arası uzlaşı sürecine Çin'in katkılarının takdirle karşılandığı ifade etti. Dışişleri Bakanlığı ''İsrail'in Gazze'deki saldırılarının tüm şiddetiyle devam ettiği, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınların daha da yoğunlaştığı mevcut koşullarda, Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasının önemi ve aciliyeti daha artmıştır.

Pekin'de kabul edilen bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini ve Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasına yönelik uzun zamandır ülkemizin de katkılarıyla devam eden gayretlerin bir an evvel olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz'' denildi.



FİLİSTİNLİLER BİRLEŞİYOR

Filistin Devleti, uluslararası hukuka göre başkenti Doğu Kudüs olsa da İsrail tarafından 1967'de işgal edildikten sonra hali hazırda idari olarak yine işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinden yönetiliyor.

Hamas ile Fetih hareketi arasında 2007'deki ayrılık rüzgarları ardından Gazze'yi Hamas, tek başına yönetiyor. Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon, Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinli yaşıyor.

Hamas ve Fetih hareketleri arasında uzun süren görüşmelerin ardından Filistin'de 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş, ancak bu hükümet Hamas ve Fetih arasında bazı anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı. Siyonist Netenyahu yönetimi, 2 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi hava, kara ve denizden ablukaya aldı. Ve 7 Ekim'den bu yana soykırım yapıyor.

Gazze Şeridi'ndeki acı savaş küresel jeopolitiği derinden etkilerken, ABD (Joe Biden) kararlı bir şekilde İsrail'in yanında yer alarak ESAS SUÇLU konumunda bulunuyor.



SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın Gazze konusunda KÜRESEL VİCDANI harekete geçirmesi ve Filistinliler arasında BİRLİK OLMALARINI sağlayacak diplomasiyi sürdürdüğü bir süreçte, ÇİN'de Filistinli tarafların bir araya gelmesi çok önemli gelişmelere vesile olacaktır. FİLİSTİN'DE BİRLİK FİLİSTİN

DEVLETİ'NİN İNŞASI İÇİN TARİHİ BİR ADIMDIR. Siyonist Netenyahu'nun devrilmesi, masum Filistinlilere karşı uygulanan soykırımın sona erdirilmesi sonucunda, FİLİSTİN DEVLETİ GERÇEK DOĞUŞUNU İNŞALLAH YAPACAK.

Bugün merkezi Kudüs olan iki devletli çözüm ve Filistin Devlet'i gerçeğini 157 ülke istemekte, tanımaktadır.

Başkan Erdoğan'ın KÜRESEL VİCDANI CANLANDIRAN mekik diplomasisi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ÇİN'in Türkiye ile paralel SINIRLARI BELLİ, GAZZE İLE BATI ŞERİA BİRLEŞİK FİLİSTİN DEVLETİ'NİN YOLU AÇILMIŞTIR.