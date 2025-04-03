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Semih Kılıçsoy'a 2 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 29. haftanın ardından kararlarını açıkladı. Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza aldı.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 23:18 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 23:18
Semih Kılıçsoy’a 2 maç men cezası

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada PFDK kararları paylaşıldı. Kararlar kapsamında şu ifadelere yer verildi;

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan beyanlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca sübut yönünden oybirliği, netice ceza yönünden oyçokluğu ile 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca sübut yönünden oybirliği, netice ceza yönünden oyçokluğu ile 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

2- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 28.03.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 720.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 225.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- SİPAY BODRUM FK hakkında, 28.03.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 29.03.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 115-116, KUZEY ÜST TRİBÜN 408, GÜNEY ALT TRİBÜN 121-122, KUZEY ALT TRİBÜN 108-109, DOĞU ÜST TRİBÜN 415-416 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 252.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu SEMİH KILIÇSOY'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş.' nin, 29.03.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 660.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi İBRAHİM HATİPOĞLU hakkında, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir."

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