PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ Kumpasa geçit yok
BÜLENT ERANDAÇ

BÜLENT ERANDAÇ

Tarihi 17 Mayıs 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Kumpasa geçit yok

ANKARA Emniyeti'ndeki (Kumpas) iddiaları sonrası Başkent'te hareketli saatler yaşanıyor. Gizli tanık "M7"nin gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı, emirlerin İÇTEN VE DIŞTAN KİMLERDEN alındığı, MİT gözetimindeki tecrübeli kamu diplomasisi ve güvenlik ekibince titizlikle inceleniyor. FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 kumpaslarının bire bir kopyasına hazırlanan bir YAPILANMANIN UCU nereye kadar giderse gitsin muhakkak kafası ezilecek.
MHP lideri Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda Ankara Emniyet Müdürlüğü içindeki BİR FETÖ YAPILANMASINA yönelik açıklamasından sonra, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 3 emniyet müdürü, 2 komiser, 3 sivil gözaltında. Başkan Erdoğan, Çarşamba günü TBMM GRUP TOPLANTISI'NDA önemli mesajlar verdi.
Erdoğan, "Tüm hadiseyi tüm boyutlarıyla takip ediyoruz.
Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Kanunun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabını soruyoruz. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı Ruhunu baltalamak isteyenler boş durmuyor.
Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Ne kadar da çirkinleşirse çirkinleşsinler biz o tuzağa düşmeyeceğiz" dedi.
Erdoğan, "Siyasetteki tüm sermayesi köken, meşrep, inanç bunun üzerinden insanları ayırmak olanların nereye varmaya çalıştığının idrakindeyiz. Siyasette yumuşama iklimini kara kışa çevirmeye çalışanlar var.
Cumhur İttifakı surlarında gedik açmak isteyenler olduğunu biliyoruz. Bu tarz teşebbüslerle karşılaştık.
Hepsinden güçlenerek çıktık. İnşallah yine aynısı olacak. Fitne odaklarına göz açtırmayacağız. Bize süre biçenler oldu, bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Onlar şimdi yoklar. Biz buradayız. Dimdik ayaktayız. Dava burada, yarın da burada olacak.
Mevla ömür, milletimiz de yetki verdikçe burada olmaya devam edeceğiz" sözleriyle kararlılığını gösterdi.
Ankara Emniyet'teki FETÖ taklitçilerinin içinde olduğu kumpas iddialarının üzerine KARARLILIKLA gidiliyor.
17-25 Aralık teşebbüsünde iktidarın düşürülmesi, ekonominin felç edilmesi, ABD aparatı FETÖ tarafından başlatılmıştı. Son olayda da KUKLALAR VAR. Ancak bu kuklaların kafaları da yine ezilecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Aksaz mesajları 14 Mayıs 2024, Salı Büyük gösteri 12 Mayıs 2024, Pazar Tezgahın arka planı 11 Mayıs 2024, Cumartesi CHP’de kazan kaynıyor 10 Mayıs 2024, Cuma
TAVŞANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
TAVŞANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
HÜRJET bir kez daha ’Gök Vatan’la buluştu! Başarılı manevralar... TUSAŞ’tan 19 Mayıs’ta sürprize hazır olun! paylaşımı
HÜRJET bir kez daha 'Gök Vatan'la buluştu!
HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı 6-8 Ekim olayları davasında karar günü
6-8 Ekim olayları davasında karar günü
Eda Ece “minnoşum” dediği minik kızıyla ev hallerini yayınladı! Buğrahan Tuncer’in eşi ve kızına bakın: Çok tatlı çok doğalsınız...
“Minnoşum” dediği minik kızıyla ev hallerini yayınladı!
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Dışişleri Bakanlığı’na atamalar Resmi Gazete’de
Dışişleri Bakanlığına kritik atamalar
SON DAKİKA