ANKARA Emniyeti'ndeki (Kumpas) iddiaları sonrası Başkent'te hareketli saatler yaşanıyor. Gizli tanık "M7"nin gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı, emirlerin İÇTEN VE DIŞTAN KİMLERDEN alındığı, MİT gözetimindeki tecrübeli kamu diplomasisi ve güvenlik ekibince titizlikle inceleniyor. FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 kumpaslarının bire bir kopyasına hazırlanan bir YAPILANMANIN UCU nereye kadar giderse gitsin muhakkak kafası ezilecek.

MHP lideri Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda Ankara Emniyet Müdürlüğü içindeki BİR FETÖ YAPILANMASINA yönelik açıklamasından sonra, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 3 emniyet müdürü, 2 komiser, 3 sivil gözaltında. Başkan Erdoğan, Çarşamba günü TBMM GRUP TOPLANTISI'NDA önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, "Tüm hadiseyi tüm boyutlarıyla takip ediyoruz.

Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Kanunun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabını soruyoruz. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı Ruhunu baltalamak isteyenler boş durmuyor.

Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Ne kadar da çirkinleşirse çirkinleşsinler biz o tuzağa düşmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Siyasetteki tüm sermayesi köken, meşrep, inanç bunun üzerinden insanları ayırmak olanların nereye varmaya çalıştığının idrakindeyiz. Siyasette yumuşama iklimini kara kışa çevirmeye çalışanlar var.

Cumhur İttifakı surlarında gedik açmak isteyenler olduğunu biliyoruz. Bu tarz teşebbüslerle karşılaştık.

Hepsinden güçlenerek çıktık. İnşallah yine aynısı olacak. Fitne odaklarına göz açtırmayacağız. Bize süre biçenler oldu, bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Onlar şimdi yoklar. Biz buradayız. Dimdik ayaktayız. Dava burada, yarın da burada olacak.

Mevla ömür, milletimiz de yetki verdikçe burada olmaya devam edeceğiz" sözleriyle kararlılığını gösterdi.

Ankara Emniyet'teki FETÖ taklitçilerinin içinde olduğu kumpas iddialarının üzerine KARARLILIKLA gidiliyor.

17-25 Aralık teşebbüsünde iktidarın düşürülmesi, ekonominin felç edilmesi, ABD aparatı FETÖ tarafından başlatılmıştı. Son olayda da KUKLALAR VAR. Ancak bu kuklaların kafaları da yine ezilecek.