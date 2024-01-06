İZMİR KRİZİ, EKREM İMAMOĞLU İLE ÖZGÜR ÖZEL'İ KAVGA ETTİRDİ. ÖZEL, İMAMOĞLU'NUN BASKISINA DAYANAMADI. Önceki gün yapılan CHP Parti Meclisi öncesinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile buluşan Özel adeta çıldırmış gibi açıklamalar yaptı. Özel, Muharrem İnce ile görüşmesinden sonra gazetecilere CHP Parti meclisi toplantısında aday belirleme işlemi yapılmayacağını söyledi. Özel, "Belediye başkan adaylarının açıklanmasını erteledik.

Dedikten sonra bununla yetinmedi, çok manidar bir cümle daha kurdu:

"Belediye başkan adaylarını İmamoğlu ile Yavaş belirlemiyor". Özel'in manidar cümlesinin arkası araştırılınca eşbaşkanlar İmamoğlu ile Özel'in şiddetli telefon kavgası yaşadıkları, Özel'in İmamoğlu'na isyan ettiği ortaya çıktı.

Evet CHP'de İzmir adayı belirleme krizi tırmandı. Sadece İzmir değil daha da ileri giden İmamoğlu'nun büyükşehir ve bazı il belediye adaylarını belirlenme sevdası bardağı taşırdı. Etkin bir rol üstlenmek isteyen İmamoğlu ile Özel arasında büyük bir krizin patlak vermesi, İmamoğlu'nun kendisini ezmesine ve isim vererek şunları şunları aday belirleyeceksin talimatı vermesine Özel dayanamadı.

Kulislere sızan bilgiye göre İmamoğlu ve Özel, perşembe sabahı telefonda kavga etti. İmamoğlu'nun adeta emir vererek İzmir dahil diğer illerle ilgili isimler vermesi Özel'i çıldırttı. Kulislere göre "İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, yakın zamana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Buğra Gökçe'yi kesin aday yapacak". Ankara'nın Çankaya ilçesi adayı olarak Genel Başkan yardımcısı Gül Çiftçi, İzmir Çeşme Belediye Başkan adayını ve Bodrum Belediye Başkanı olarak Ahmet Aras'ın ismini verdi. Gül Çiftçi, Veli Ağbaba ve Umut Akdoğan, Özel'le görüşme halindeyken İmamoğlu telefonla görüşmeye katılıyor.

Toplantıya telefonla bağlanıyor.

Aralarında İzmir kavgası tırmanıyor.

Özel, özellikle İzmir adayı konusunda İmamoğlu ile ters düşmüş durumda.

Özel'in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu tekrar öne sürüyor. Muhtemelen şekeri yükselen Özel, dayanamıyor. İlk defa isyan ediyor.

Kızarak, "Gel o zaman bu koltuğa sen otur. Bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum" diye rest çekiyor. Bu rest üzerine de İmamoğlu, telefonu Özel'in yüzüne kapatıyor. Özel, yanındaki isimlere de "Toplantı bitmiştir arkadaşlar.

Hem MYK'da, hem de Parti Meclisi'nde adaylar konusunu görüşmüyoruz" diyerek Muharrem İnce ile buluşmak üzere CHP 14. kattaki odasına geçiyor. Özel'in İnce ile görüştükten sonra "PM'de aday açıklaması olmayacak" açıklamasının bu nedenle gerçekleştiği ortaya çıkıyor.

İstanbul adaylarının tamamını İmamoğlu belirledi. İmamoğlu'nun 3 bürokratının aday olarak ismi açıklanacaktı. Ayrıca Mersin ve Aydın adaylarının da açıklanması söz konusu olacaktı. Hatay, Adana, Antalya, Eskişehir, aday belirleme krizi halen sürüyor. Ekrem ile Özel İstanbul'da bugün nasıl bulunacakları, Ekrem'in lansmanında Özel'in nasıl bir tavır içinde olacağı perşembe gece yarılarına kadar merakla takip edildi.

İnce ile Özel görüşmesinden de beklenen sonuç çıkmadı. İnce, İmamoğlu ile 2 defa baş başa görüşmüştü. CHP ile Memleket Partisi'nin birlikte ne yapacakları net olarak görülmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları ve ofisi Özel ve CHP genel merkezini adım adım takip ediyor. Nefes atışları izleniyor. Özel'in ilk defa İmamoğlu'na isyan etmesinden rest çekmesine, Kılıçdaroğlu'nun anında haberdar olduğu konuşuluyor. Bu bağlamda bir bilgi de kulislere tekrar sızdırıldı. Kılıçdaroğlu, ilk günden başlayarak Özel'i İmamoğlu konusunda uyarmış. "AMAN EKREM'E DİKKAT ET. SANA SIKINTI VERECEK" demiş. Hatta bazı özel bilgiler vererek Özel'i uyandırmaya çalışmış.