Mili Takımımız, Dünya Kupası hedefine odaklanmış durumda.



24 YILLIK HASRET İÇİN SON DURAK



Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı mağlup eden Milliler, finalde Kosova ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, salı günü rakibini yenmesi durumunda 24 yıllık Dünya Kupası hasreti son bulmuş olacak. Romanya maçından sonra yine kadro tercihleri tartışıldı.



Orkun Kökçü'nün 11 oynaması gerektiği dile getirildi. Ay-Yıldızlılar'da gruplaşma olduğundan bahsedildi. Hatta bazı oyuncuların ilk 11'de oynamasını istemediği isimler olduğu öne sürüldü. Ancak gerçek çok farklıydı. Montella ve öğrencileri, Milli Takım'da son yıllarda hiç olmadığı kadar güzel ve coşkulu bir hava yakaladı.



KENDİMİ TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM



Montella ve oyuncular arasında çok güçlü bir iletişim var. Milli futbolcular bunu her seferinde dile getiriyor ve hocaya teşekkür ediyor. İtalyan teknik adam, hemen hemen her fırsatta "Kendimi Türk gibi hissediyorum" açıklaması yapıyor.



Türkiye'ye bağlılığını sürekli dile getiriyor. Süper Lig ve Avrupa'da boy gösteren oyuncularımızın kaynaşması ve iyi arkadaşlıkları sonuçlara da yansıyor. Bizim Çocuklar, 'çirkin' iddiaların aksine tek yürek halinde Dünya Kupası hedefine hızla ilerliyor.



