Yıldız golcü Romelu Lukaku ile ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Belçikalı yıldıza kulüp arandığı bilgisi paylaşıldı.

Napoli'nin kadroda düşünmediği futbolcu için yaz transfer dönemi hareketli geçecek. Menajerlerin Trendyol Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor...

CONTE'NİN PLANLARINDA YER ALMIYOR



Transfer şartlarının masaya yatırabileceği de konuşuluyor. Belçikalı yıldızın Napoli ile 30 Haziran 2027 yılına kadar kontratı var. Lukaku'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak öne çıkıyor. Napoli'nin hocası Antonio Conte'nin gelecek planlarında yer almaması ayrılık ihtimalini güçlendiriyor. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle tanınan 1.91 boyundaki santrforun, bu sezon yaşadığı sakatlıklar performansını olumsuz etkiledi. 32 yaşındaki futbolcu, 7 resmi karşılaşmada sadece 1 gol kaydedebildi.



Kariyerinde birçok dev kulüplerin formasını giyen Lukaku'nun, yaz transfer döneminde nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.



YENIİ ADRESİ TÜRKİYE Mİ?



32 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolcu Romelu Lukaku modern futbolda "hedef santrfor" rolünün en güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.