Kanarya'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anthony Musaba, kariyerindeki hızlı yükselişi ve Türkiye'deki ilk aylarını Hollanda basınına anlattı.

Sarı-Lacivertliler'de yıldız oyuncularla aynı soyunma odasını paylaşmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu ifade eden Hollandalı futbolcu, "Şampiyonlar Ligi kazanmış oyuncularla birlikte oynuyorum. Herkes beni çok iyi karşıladı, bu benim için çok değerli" dedi. Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Ferdi Kadıoğlu ile görüştüğünü belirten Musaba, "Bana bu adımı atmamı söyledi. Taraftarların beni sahipleneceğini ifade etti. Onun söylediklerine güvenebilirsiniz" diye konuştu.



25 yaşındaki kanat, "Hollanda Milli Takımı benim hayalim. Fenerbahçe'den daha önce milli takıma giden oyuncular oldu, neden ben de olmayayım" ifadelerini kullandı.