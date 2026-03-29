Türkiye, salı günü Kosova ile deplasmanda final maçına çıkacak.

Bu maçı kazanan takım Dünya Kupası'na katılacak.



Kritik maç öncesinde Kosova'nın golcüsü Vedat Muriç açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü, "Dünya Kupası'na katılırsak, bu bizim için ikinci bir bağımsızlık gibi bir şey olacak. O yüzden herkes çok heyecanlı, çok umutlu. Bireysel açıdan nisan ayında yaşım 32 olacak. Dünya Kupası'na katılıp gidebildiğimiz yere kadar gidip, artık milli takıma da veda etme vaktinin geldiğini düşünüyorum" dedi.

