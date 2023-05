Dağıtmaya doymuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünü kan bürümüş. 14 Mayıs öncesi, Devletin koltuklarını dağıttı, Cumhurbaşkanı adayı olabildi ama umduğu dağlara kar yağdı. Başkan Erdoğan'dan 3 milyon fark yedi. Yüzde 5 geride kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi, Kılıçdaroğlu Ankara'da SİYASİ TİCARET BORSASI kurdu, devletin koltuklarını dağıtmaya doymadı. Ümit Özdağ'ı gece gündüz yanına çekmek için uğraştı, yine koltuk vererek transfer ettiği konuşuluyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÇIKIŞI GÜNDEM YARATTI

Özdağ'ın gerçekleşen kritik görüşmeden dakikalar önce yaptığı 'İçişleri Bakanlığı' çıkışı gündem yarattı. Sosyal medyada hesabından bir açıklama yapan Özdağ, mültecilerle ilgili olarak "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın 'İçişleri Bakanı' çıkışı bir anda dikkat çekerken, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde Bakanlık koltuğuna oturacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu kumpanyasının Ticaret Borsası'nda en çok ele geçirilmeye çalışılan BAKANLIK İÇİŞLERİ. Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığına ilave olarak Kültür Bakanlığı ve Yurt dışı Türk ve akrabalar Başkanlığını verdiği iddiaları kulislere yansıdı.

GELECEK PARTİSİ'NDEN ÖZDAĞ TEPKİSİ

Söz konusu açıklamaya Millet İttifakı'nın diğer ortağı partilerin nasıl tepki vereceği merak konusu olurken, ilk tepki Gelecek Partisi'nden geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurcu, Özdağ'ın yaptığı çıkışla ilgili "günün şakasını yapmış sanırım! Kazanmak için her yol mübah değildir" ifadelerini kullandı.

Temurcu, 'Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir.

Kazanmak için her yol mübah değildir." Enteresan olan Kılıçdaroğlu 7'li koalisyon ortaklarından Meral Akşener'de isterken, Demokrat Parti'de pazarlığa girdi. Genel başkan yardımcısı ve CHP listesinden Milletvekili seçilen Cemal Enginyurt da İçişleri Bakanlığını istedi.

Kültür Bakanlığı'nı Temel Karamollaoğlu, 14 Mayıs öncesi kontenjan olarak almıştı. Aynı Bakanlığı, bakalım Kılıçdaroğlu, nasıl Özdağ'a verecek?

7'Lİ KOALİSYONA DÜŞEN ÜMİT ÖZDAĞ BOMBASI

Kılıçdaroğlu, bir taraftan Bakanlıkları paylaştırırken, Özdağ'la yaptığı mutabakat, 7'li koalisyonu karıştırdı.

Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın imzaladığı protokolun her maddesi, birer dinamit.

Ali Babacan, TÜRK ifadesini kaldıracağını açıklamıştı.

Protokol Madde 1. Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

Bakalım Babacan bu tokatı nasıl hazmedecek?

Madde 3. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

Kılıçdaroğlu, 2 YILDA GÖNDERECEĞİM diyordu. Lafını yemiş oldu.

Madde 4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir.

Kemal Kılıçdaroğlu, DİMYATA PİRİNÇ İÇİN GİDERKEN EVDEKİ BULGURDAN OLACAK. Anlaşma yaptığı HDPKK ve 14 Mayıs'ta uçak biletleri aldığını söyleyen FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'nu yiyebilirler.

SONUÇ

Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediklerinden birisi gerçekten yenir yutulur değildi.

'KEMAL KILIÇDAROĞLU GELİRSE İÇ SAVAŞ ÇIKAR'.

Ümit Özdağ'a sormak lazım. KEMAL KILIÇDAROĞLU için oy isteyeceksin.

Ya gelirse, İÇ SAVAŞ ÇIKACAK MI?

Bakalım, Ümit Özdağ, aziz milletin yüzüne bakabilecek mı?