tarihi günler yaşıyoruz. Tarihe damgasını vuracak günlerden geçiyoruz. 2025 yılının Mayıs ayı ise tüm dünya açısından bir başka önem taşıyor.Evet. Tüm dünyanın, insanlığın gözü kulağıBaşkan Erdoğan'ın temaslarıhamleleri Amerika'dan Rusya'ya, Avrupa'dan Asya'ya savaşları durdurmanın yol taşlarını döşüyor.Kangren olmuş meselelerin çözümü de Türkiye'nin bölgesel güç konumunu tahkim ediyor.Rusya lideri Putin,dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Rusya liderinin bu açıklamasından hemen sonra, son derede önemli bir mesaj yayınladı.Putin'in yaptığı müzakereleri sürdürme teklifinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "" yorumunu yaptı. Dün Başkan Erdoğan, Rusya liderı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü.Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde iseTürkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.Geçen hafta Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmüştü.Başkan Trump, dikkati çeken şu açıklamayı yapmıştı:SONUÇ: Yeni Dünya düzeni inşa edilirken Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, BÖLGESEL GÜÇ-KÜRESEL OYUNCU, dünyanın KİLİT ÜLKESİ.Bu gerçekler ışığında Türkiye Yüzyılı ilmek ilmek örülüyor. Başkan Erdoğan'ın hamleleri Amerika'dan Rusya'ya, Avrupa'dan Asya'ya savaşları durdurmanın yol taşlarını döşüyor.