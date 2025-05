BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli öncülüğünde başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde önemli bir eşik aşıldı.



PKK önceki gün düzenlediği toplantıda fesih kararını açıkladı.



Artık yeni dünya düzeni Türkiye'de yazılıyor.



Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım toplantısında, (22 Ekim 2022) Türkiye'nin gelecek yol haritasını çizmiş, "Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu dönemde, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapıyoruz" demişti.



Türkiye Yüzyılı'nı, ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartmayı hedeflerini belirten Erdoğan şöyle devam etmişti:



"Dünyanın siyasi ve ekonomik krizlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde, Türkiye Yüzyılı vizyonu gibi bir programla milletin huzuruna çıkıyoruz.



Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla asırlık hedeflere yöneltirken, üstesinden gelinmesi hakikaten çok zor bir yükün altına giriyoruz.



Türkiye Yüzyılı, hep birlikte daha büyük hedeflere yöneleceğimiz yeni bir başlangıcın adıdır. Dört bir yanımızda savaşın, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde, tüm taraflarla eşit, ahlaki, adil bir ilişki tesis ederek, barış için samimi gayret gösteren tek ülke durumundayız.



Türkiye Yüzyılı'nın şefkatin yüzyılı olduğunu aktaran Erdoğan, "İnsanlığın vicdanının sükuta büründüğü her durumda ve her yerde, bizim sesimiz aynı gürlükte çıkmaya devam etti ve ediyor.



Türkiye Yüzyılı'nın istiklalin ve istikbalin yüzyılıdır." O günden bugünlere, Türkiye Yüzyılı paradigmasını Başkan Erdoğan ilmek ilmek örerken, politik, diplomatik, ekonomik, stratejik başarılar birbirini takip ediyor.

12 MAYIS 2025. TERÖRSÜZ TÜRKİYE.



Tarihi günler yaşanıyor.



BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BÜYÜK LİDERLİĞİ VE MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'NİN CESUR HAMLESİ SONUÇ VERDİ.



Terörsüz Türkiye gerçeğe dönüştü. Emperyalist ülkelerin kullandığı, yabancı istihbarat örgütlerinin oyuncağı haline gelmiş miadını doldurmuş PKK kendisini feshetti ve silahları bırakma kararını açıkladı.



TÜRKİYE YÜZYILI'NI TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ KUCAKLADI.

Küresel lider Erdoğan, dünyanın kalp atışlarını hızlandıran jeopolitik hamleler gerçekleştiriyor.



Başkan Erdoğan'ın jeopolitik hamleleri Amerika'dan Rusya'ya, Avrupa'dan Asya'ya savaşları durdurmanın yol taşlarını döşüyor.



Rusya-Ukrayna savaşının İstanbul'da sona erdirilmesi ümidi canlandı. Putin'in İstanbul açıklaması üzerine müthiş diplomatik temaslar oluyor. "Trump, İstanbul'a gelebilirim" dedi.



Zelenski, "İstanbul'da Putin'le görüşmek istiyorum" dedi.



NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi de Antalya'da yapılıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi. Hakan Fidan, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya Dışişleri Bakanı ile Küresel ve bölgesel fikir alışverişinde bulunacak. En önemli konuların başında, Avrupa Güvenlik mimarisinde Türkiye'nin önemli aktör durumuna gelişi. Başkan Erdoğan, Pakistan-Hindistan ateşkesinde önemli temaslar yaptı. Gazze konusunda

ABD ile Hamas anlaştı.



Küresel lider Erdoğan Türkiye'nin dünya meselelerinin çözümünde artan önemini şöyle açıkladı:



"Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça ilettik.

Bundan sonraki aşamada da provokasyonlara gelinmemesi konusunda da dostane uyarımızı buradan söylüyorum. Türkiye olarak iyi ve kötü günlerinde kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz."

SONUÇ: Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en tecrübeli ve etkili 4 liderin başında geliyor. Türkiye, barış diplomasisinde aranan ülke.

Türkiye'nin gücü ve itibarı giderek daha fazla kabul görmektedir.

Türkiye, küresel diplomasının merkezi oldu.



Küresel ve bölgesel sorunların çözümünde, Başkan Erdoğan'ın rolü giderek zirveye çıkıyor. Sadece son iki aylık diplomatik gelişmelere bakınca, dünyanın kalbi Türkiye'de çarpıyor ve yeni dünya düzeni Türkiye'de yazılıyor...