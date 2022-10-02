Kılıçdaroğlu yuvarlanıyor

1915'LERDE kurulan Yeni Dünya Düzeni bitti.

Birinci Dünya Savaşı'yla başta İngiltere-Fransa olmak üzere Batı denilen cephe, Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalama, kadim Anadolu topraklarını işgal etme peşinde oldular. Aziz Türk Milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan ederek yeni yürüyüşü başlattı. Gazi Mustafa Kemal'in vefatından sonra, CHP-İsmet Paşa'nın tek parti iktidarı, NATO'ya girme kararını aldı. İşte bu Türkiyemiz'in içine kapanmasına neden oldu. Aziz Milletin her ayağa kalkışı ABDNATO darbeleriyle durduruldu.

Yaşadığımız günlerde, tarihi gelişmelere tanık oluyoruz.

2002'de iktidara gelen Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, çağ atladı. Son yirmi yılda, Anadolu'dan dünyaya fışkıran bir Türkiye var. Ülkemizde iki ekole dikkat etmemiz gerekiyor.

Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı, Yeni Dünya Düzeni'nde Türkiye'yi GÜÇLÜ VE BÜYÜK yapmak için çabalarken, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTI artı HDP masası, gözünü Washington, Berlin ve Londra'dan ayıramıyor.

Başkan Erdoğan 'Türkiye'nin yüzyılı' konsepti ile 2023 vizyon belgesine yönelik BÜYÜK TÜRKİYE için jeopolitik hamleler yapıyor. ALTILI MASA da buna engel olmak için her türlü kirli iftirayı ortayla atıyor. Kılıçdaroğlu, nihayetinde Amerika'ya giderek İCAZET ALMA niyetini açıkladı. Derin Amerika, Kılıçdaroğlu'na tam destek verir mi? Derin Amerika, Türkiye'ye yönelik kirli planlarını sürdürür. Gelecek yılın OcakŞubat ayında son kararını verir. Yani HDPKK destekli ALTILI MASA'dan çıkacak aday, Washington'da belli olur.

Gelelim ALTILI MASA'ya... Meral Akşener, İP'de kongre kararı aldı.

Neden? Çünkü Akşener, partisinin teşkilat iplerini elinde tutan Koray Aydın ve arkadaşlarını tasfiye etmeyi planlıyor. Koray Aydın MHP'den beri milliyetçi-ülkücü camiasında tanınan bir isim.

İP teşkilatlarını o kurdu. Koray Aydın'ın ekibi Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyor, CHPHDP aşkından rahatsızlar, ALTILI MASA'dan ayrılmak istiyor. CHP içinde ise Kılıçdaroğlu'nun aday yapıp, bundan nemalanmak isteyen bir güç var. Kılıçdaroğlu da bu rüzgarı arkasına aldı.

Ekrem İmamoğlu ise yurt gezileri ile "adaylıktan vazgeçmedim" mesajı veriyor. Diğer partileri ise burada yazmanın vakit kaybı olacağını düşünüyorum.

Çünkü HDPKK hariç, Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu ile Uysal'ın ve ekibinin tek derdi var. O da milletvekili olmak.

O nedenle Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden çıkamazlar. Babacan ve Davutoğlu'nun düştüğü durumları görüyorsunuz değil mi? yok hükmünde oldukları halde, "Erdoğan'a bir gram bile zarar versek bizim için yeterli" siyaseti yapıyorlar.

SONUÇ: Aziz Türk Milleti, Amerika'ya bakanları tercih etmez. Milli ve yerli olanları, Büyük Türkiye sevdalılarının sesi Başkan Erdoğan'ı asla yarı yolda bırakmaz. Çünkü Türkiye artık büyük bir lidere sahip. Türkiye artık piyon değil oyuncu. Bütün dünyayı yerle bir eden enerji krizi, Türkiye'de yaşanıyor mu?

Düşünebiliyor musunuz? Devlet 100 liraya aldığı doğalgazı vatandaşına 20 liraya veriyor. Bu TÜRK Devleti'nin ne kadar güçlü olduğunun kanıtıdır.

Amerikan gazıyla seçimlere hazırlananlar, Türkiye'ye karanlığa itmek için pusuda bekliyor. Türkiye'nin geleceği çok parlak. Aziz millet bunu görüyor.