Elbiseyi dikemiyorlar

ALTILI Masa'nın liderleri, aylardır toplanıyor, bir Cumhurbaşkanı adayı bulamadılar. Son toplantıda, muhtemel cumhurbaşkanı adayına ELBİSE BİLE DİKEMEDİLER.

Altılı Masa'nın, statükocu, çağa ayak uyduramayan, vizyonsuz liderlerin oturup oturup kalktıkları bir tiyatro olduğu artık net. EKİM AYINDAN itibaren yeniden her ay toplantı yapacaklarından başka bir şey açıklayamadılar. Son açıklama da evlere şenlik. Aziz Millet'e ne yapacaklarından, projelerden, geleceğe yönelik düşündüklerini açıklamak yerine, bol edebiyat yaparak, ZAMAN KAZANMA taktiklerini sürdürdüler. Onlar da haklı.

Çünkü BATI, isim suflesi vermiyor.

Liderlerin aklı fikri Washington'dan, Londra'dan, Berlin'den gelecek İSİM SUFLESİNDE.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ızdırabını anlıyoruz. İki defa aday olamadı, korktu. Üçüncü defa olmak ıstıyor ama altı aydır buluştuğu liderlerden destek alamıyor. Dağılmamak için Mart ayına kadar ADAY açıklamayacaklar. Son manevra Akşener'den Kılıçdaroğlu'da kazık şeklinde algılandı. İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, zamanlaması ayarlı gündem yaratacak açıklama yaptı: Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı adayı ol diyoruz." Kavuncu, bu açıklamayı Altılı Masa toplantısından hemen önce yapıyor.

Tesadüf mü? Akşener'in adamı, genel başkanını öne çıkarırken, bir de Mansur Yavaş algı operasyonu çekti ki, Pazar günü altılı toplantıya hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykuları kaçtı. Düşünebiliyor musunuz? Altılı Masa'da oturanlar birbirinden nefret ediyor. Tek dertleri ERDOĞAN'ı devirmek. Aziz Milletimiz bunu görüyor. Özellikle dış politikada Erdoğan liderliğinde yürütülen diplomasi, Türkiye'nin ne kadar büyük bir güç olduğunu kanıtladı.

SONUÇ: Altılı Masa'nın altı da üstü de bir alem. Altı lider birbirine manevra çekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına masada beraber oturduğu liderlerden destek yok. MASA'da neredeyse birbirlerine SU vermeyecekler. Sonunda birbirlerinin gırtlaklarına sarılmaları muhtemel. Hepsinin gizli ajandası var.

0.75'lik oy oranları olan Babacan ve Davutoğlu'nun da, CHP ile İP'nin de birbirlerini alt etmek için planlarını görüyoruz. SP ile diğer ortak da birkaç vekil için çabalıyorlar.

TÜRKİYE, ALTILI MASA ile sıradanlaşır.

Bunu artık herkes görüyor.